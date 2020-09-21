В Крыму ждут дождей. А сколько их надо, чтобы восполнить запасы высохших водохранилищ

В Крыму мечтают о затяжных дождях. Как сказал недавно руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, «включить бы такой дождь на три месяца без перерыва»… А если серьезно, сколько дождей восполнят запасы обмелевших, высохших водохранилищ? Как долго они должны идти. Увы, долго.

Доцент Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Рябов, отметил, что для восстановления водного баланса полуострову необходимо получить более 500 мм осадков (за зимний период), что является годовой нормой для Крыма.

Очень сильный крымский ливень может дать полумесячную норму осадков. Вот и судите… Полуострову нужна «лондонская погода», эдак, на месяц. К сожалению, такие влагообильные годы в Крыму – редкость. Впрочем, и такая, как нынешняя, засуха не случалась здесь 20 лет.

Чуть не забыли: дожди дождям рознь. Водохранилища спасут только дожди в горах: на Чатыр-Даге, Демерджи, под Караби-яйлой, Бабуган-яйлой, где находятся поверхности водостоков, где берут начало реки, питающие долины.

Итак, ждем месяц дождей без перерыва, для верности – над всем Крымским полуостровом…