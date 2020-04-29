В Лабораторной балке обнаружили свалку мусора — стройотходы с ул. Большая Морская

Диабазовые бордюры, обломки рельсов и куски бетона почему-то не вывезены на специальный полигон строительных отходов, а свалены в огромные терриконы на выезде из города. Целые терриконы строительного мусора обнаружил в районе Лабораторной балки читатель «Севастопольской газеты» Роман Черненко, когда выгуливал там свою собаку. По его словам, говорят журналисты, по объему там свалено несколько вагонов строительных отходов. В том, что все это завезено с ул. Большой Морской, свидетельствует содержание отвалов.

Старые бордюры из диабаза, обломки серой гранитной плитки, обрамления старых чугунных люков вместе с бетонными плитами, куски уже всем знакомых красных гофрированных труб и даже обломки трамвайных рельсов! Да, да, тех самых, об обнаружении которых, как об уникальном артефакте так громко заявляли в правительстве, — цитирует Романа Черненко «Севастопольская газета».

Часть выброшенных строительных отходов уже разобрали некоторые владельцы близлежащих домов и дач.

Но проблема в другом. Почему в очередной раз такое происходит? Куда смотрят многочисленные государственные чиновники, наделенные соответствующими контрольными и природоохранными функциями? — задаются вопросами журналисты «СГ».

фото: Роман Черненко