Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Лабораторной балке обнаружили свалку мусора — стройотходы с ул. Большая Морская

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Лабораторной балке обнаружили свалку мусора - стройотходы с ул. Большая Морская
фото: Роман Черненко

В Лабораторной балке обнаружили свалку мусора — стройотходы с ул. Большая Морская

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:47 29.04.2020

Диабазовые бордюры, обломки рельсов и куски бетона почему-то не вывезены на специальный полигон строительных отходов, а свалены в огромные терриконы на выезде из города. Целые терриконы строительного мусора обнаружил в районе Лабораторной балки читатель «Севастопольской газеты» Роман Черненко, когда выгуливал там свою собаку. По его словам, говорят журналисты, по объему там свалено несколько вагонов строительных отходов. В том, что все это завезено с ул. Большой Морской, свидетельствует содержание отвалов.

Старые бордюры из диабаза, обломки серой гранитной плитки, обрамления старых чугунных люков вместе с бетонными плитами, куски уже всем знакомых красных гофрированных труб и даже обломки трамвайных рельсов! Да, да, тех самых, об обнаружении которых, как об уникальном артефакте так громко заявляли в правительстве, — цитирует  Романа Черненко «Севастопольская газета».

В Лабораторной балке обнаружили свалку мусора - стройотходы с ул. Большая Морская В Лабораторной балке обнаружили свалку мусора - стройотходы с ул. Большая Морская

Часть выброшенных строительных отходов уже разобрали некоторые владельцы близлежащих домов и дач.

Но проблема в другом. Почему в очередной раз такое происходит? Куда смотрят многочисленные государственные чиновники, наделенные соответствующими контрольными и природоохранными функциями? — задаются вопросами журналисты «СГ».

фото: Роман Черненко

В Лабораторной балке обнаружили свалку мусора - стройотходы с ул. Большая Морская

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.