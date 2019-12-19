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В Ливадийском дворе примут Присягу учащиеся кадетских классов

В Ливадийском дворе примут Присягу учащиеся кадетских классов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:58 19.12.2019

Торжественная церемония принятия Присяги обучающимися кадетских классов Ялтинской средней школы №11 в Ливадийском дворец состоится 20 декабря. Накануне Присяги весь Кадетский корпус имени Императора-Миротворца Александра III прошёл аттестацию. Вновь прибывших в кадетские классы с 1 по 8 класс –  39 кадет. В прошлом году Присягу принимали 104 кадета.

Традиции воспитания кадет дают им основу навыков и помогают раскрывать таланты, — говорит директор школы Александр Тутатчиков. — В жизни кадет есть не только военная подготовка, но и бальные танцы, рукопашный бой, основы жизнедеятельности и многое другое. Сейчас в Ялтинской школе №11 уже 6 кадетских классов.  

Предстоящие события в честь 100-летия основания Массандровского отделения Крымского кадетского корпуса, подчёркивают организаторы, призваны возродить исторические традиции Крыма, актуализировать и решить значимые вопросы молодежного кадетского движения и образования в России.

Ровно через два месяца после Присяги состоится не менее важное событие для кадет Крыма — II Александровский бал кадет, — дополняет организатор мероприятия, директор ООО «Удивительный Крым» Анна Корякова. — Организаторы Александровского бала в этом году впервые в истории выйдут за пределы традиционного представления о кадетских балах и представят участникам мультимедийное шоу, объединяющее литературу, историю, современные визуальные искусства. Концепция Бала создана по мотивам романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Бал соберет кадет со всей России.

В Ливадийском дворе примут Присягу учащиеся кадетских классов В Ливадийском дворе примут Присягу учащиеся кадетских классов

Фото с присяги 2018 Марины Ткаченко и Алекса Кей

В Ливадийском дворе примут Присягу учащиеся кадетских классов

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