В Налоговой службе Севастополя подвели итоги работы в текущем году

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы за истекший период 2020 года.

В заседании коллегии приняли участие Главный федеральный инспектор по г. Севастополю Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО А.П. Антонцев, Председатель Законодательного Собрания города Севастополя В.В. Немцев, депутат Законодательного Собрания города Севастополя, председатель постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Севастополя Е.Г. Дубовик, заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя А.Н. Парикин, директор Департамента финансов города Севастополя – член Правительства Севастополя В.В. Штоп, председатель Общественного совета при УФНС России по г. Севастополю И.С. Кусов.

Руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила, открывая заседание, отметил, что введение режима повышенной готовности в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции внесло коррективы в деятельность налоговых органов города. В работе Управления были смещены акценты с контрольной деятельности в сторону мониторинга ситуации в различных отраслях экономики региона. Обобщенные результаты информационно-аналитической работы представлялись в Федеральную налоговую службу и в Правительство Севастополя для принятия управленческих решений по оказанию различных мер поддержки наиболее пострадавшим отраслям экономики. С начала работы Регионального ситуационного центра поступило 190 обращений, из которых 78 процентов — от индивидуальных предпринимателей. Основная часть обращений поступила от представителей сфер торговли и транспорта, культуры, спорта и организаторов различного вида досуга.

Руководитель налоговой службы региона отметил, что за 7 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет страны мобилизовано 9,9 миллиарда рублей. Поступления в Федеральный бюджет составили 2,9 миллиарда рублей.

А.Н. Могила обратил внимание, что ограничения, введенные с марта текущего года в связи с пандемией, оказали влияние на уровень деловой активности бизнес-сообщества региона и, как следствие, на бюджетные поступления. В бюджет субъекта мобилизовано 6,9 миллиарда рублей, что на 90 миллионов рублей ниже показателей семи месяцев прошлого года. Значительные доли в поступлениях приходятся на строительные организации, предприятия коммунальной сферы и компании, осуществляющие операции с недвижимостью, а также научную деятельность.

В ходе коллегии было отмечено, что деятельность Управления в этот период была направлена на проведение широкомасштабного информирования налогоплательщиков для обеспечения их достоверной и актуальной информацией о возможности получения мер поддержки от государства.

Из состоящих на учете в Севастополе налогоплательщиков 85% относится к субъектам малого и среднего бизнеса. Почти треть из них осуществляют деятельность в пострадавших отраслях экономики и могут претендовать на получение различных мер поддержки. Представителями пострадавших отраслей Севастополя подано около 15 тысяч заявлений на получение субсидий за апрель и май, по которым из государственного бюджета выплачено 420 миллионов рублей.

Более 1,5 тысяч заявлений на выплату федеральной субсидии на дезинфекцию поступило от субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций — выплачено 29 миллионов рублей.

Приоритетными задачами на текущий год руководитель ведомства определил обеспечение высокой достоверности прогнозно — аналитической работы, организацию эффективного налогового администрирования, расширение налоговой базы и легализацию заработной платы, а также реализацию комплекса мер, направленных на снижение налоговой задолженности.

А.Н. Могила отметил, что в самое ближайшее время в налоговой службе произойдет реорганизация структуры. Он подчеркнул, что все мероприятия должны пройти в четком соответствии с установленным планом, при этом необходимо обеспечить комфортное предоставление услуг налогоплательщикам. И получатели услуг, и коллеги по взаимодействию не должны ощутить неудобств в период реорганизационных мероприятий.

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя В.В. Немцев в своём выступлении высоко оценил работу налоговых органов города:

Этот год стал испытанием для всей страны и, конечно же, для Севастополя. Благодаря слаженной работе Управления, Правительства Севастополя и Законодательного собрания были оперативно реализованы беспрецедентные меры по государственной поддержке бизнесу. Это позволило предотвратить массовое закрытие предприятий и сохранить рабочие места.

Приглашенные руководители органов исполнительной власти поблагодарили коллектив Управления за результативную работу и пожелали дальнейших достижений, отметив профессиональный подход и высокую функциональность налогового ведомства региона.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе