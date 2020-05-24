В Никитском ботаническом саду – пик цветения высокорослых гибридных ирисов

В культуре ирис известен более двух тысяч лет, что связано с его высокими декоративными качествами: цветок отличает не только изящная форма, но и богатейший диапазон радужных окрасок в самых разнообразных сочетаниях. В Никитском ботаническом саду — среди декоративных многолетников открытого грунта — он занимает одно из ведущих мест.

Нам достоверно известно, что интродукция представителей рода Iris L. в Никитском ботаническом саду началась с первых лет его существования, — говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. — Так, первый директор НБС Христиан Стевен в своём списке декоративных растений за 1812-1820 годы упоминает 41 разновидность ириса. Однако следующие сведения об его интродукции относятся уже к XX веку: создание коллекции видовых ирисов, их испытание и выявление наиболее перспективных для Крыма сортов, целенаправленная интродукция ирисов началась в 70-е годы. С 1970 г. ирисами занимался учёный-агроном Николай Шелыгин, затем – Александр Красовский. Одним из результатов его работы стало выделение перспективных сортов для их использования в озеленении Крыма, а также в качестве родительских форм в селекции. На личном счету Александра Станиславовича – два отечественных сорта ириса бородатого, созданных им методом межсортовой гибридизации «Лунная Радуга» и «Скиф», и ещё два сорта, выведенные в соавторстве с Ириной Улановской — «Христиан Стевен» и «Полёт Фламинго».

В настоящее время интродукционные исследования сортов ириса в НБС продолжаются Ириной Улановской, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории цветоводства, куратором коллекции ирисов.

На сегодняшний день эта коллекция насчитывает 283 сорта интродукции и селекции НБС-ННЦ. Учёные внимательно отслеживают мировые тенденции, выбирая зарубежные сорта, которые приобретаются для Сада. Избранниками-счастливчиками становится только ирисы с ярко выраженными декоративными признаками.

Одна из наших задач – сортоиспытание новинок мировой селекции, — поясняет директор НБС-ННЦ Юрий Плугатарь. – Мы стремимся привлекать наиболее современные, любопытные сорта из других стран, а также из различных регионов России, тестируем и адаптируем их к местным условиям, наблюдаем, как они ведут себя в Крыму.

Садовые группы ириса гибридного зацветают поочередно. Первыми стартуют сорта карликовой группы. Вслед за ними вступают среднерослые и позже всех – группа высокорослых ирисов.

К середине мая эти статные красавцы демонстрируют себя во всей красе. А в целом цветение ирисов в Саду (включая представителей всех трёх вышеупомянутых групп) продолжается в течение достаточно длительного периода – 40-45 дней, — говорят специалисты Никитского ботанического.

В результате многолетних интродукционных и селекционных исследований учёными НБС выделен сортимент, включающий 63 сорта ириса гибридного отечественной и зарубежной селекции из разных садовых групп для использования в озеленении и цветочном оформлении на ЮБК.

Фото Николая Носкова и Михаила Розенштейна