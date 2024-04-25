В Нотариальной палате Севастополя состоялась запись телепередачи «Имею право»﻿

Президент Нотариальной палаты города Севастополя приняла участие в записи очередной серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Телепередача пользуется неизменной популярностью у севастопольцев, с ее помощью зрители узнают ответы на житейские вопросы, касающиеся компетенции нотариата.

Ведущий программы Николай Скребец беседовал с Ольгой Каленкович о праве наследования, сделках и распоряжении имуществом.

В ближайших выпусках телезрители узнают ответы на вопросы:

Как быть, если один из наследников удерживает документ, подтверждающий право наследодателя на земельный участок? Может ли нотариус выдать свидетельство о праве на наследство в этом случае? Имеет ли право нотариус при удостоверении соглашения об уплате алиментов требовать справку о доходах плательщика алиментов, а также учитывать наличие у плательщика других детей и исполнение им обязанностей по их содержанию? Какой минимальный размер алиментов возможно указать в соглашении? Садоводческое товарищество нуждается в сведениях о собственниках земельных участков из ЕГРН, чтобы проверить данные при составлении реестра членов СНТ. Кроме того, товариществу нужны сведения о собственниках смежных земельных участков для предъявления исков в суд. Какие обстоятельства являются достаточными при подаче заявления заинтересованного лица для получения выписку у нотариуса? Какие доказательства вправе потребовать нотариус? На момент смерти отец имел право на получение годовой премии, которая начисляется работодателем по окончании календарного года пропорционально отработанному времени. Входит ли годовая премия, которая не была начислена ко дню смерти работника, в состав наследства? Можно ли заключить договор пожизненного содержания с иждивением между мамой и дочкой? Или дочь и без соглашения должна содержать свою мать в соответствии с законом? Мы с супругой согласовали договор о разделе совместно нажитого движимого имущества, у нас есть автомобиль, недвижимости у нас нет. Нотариус потребовал предоставить оценку имущества независимым оценщиком. Правомерны ли требования нотариуса? Можем ли мы определить стоимость в договорном порядке? Я брал кредит в банке под залог автомобиля. Кредит полностью погасил, все платежи были произведены вовремя. Когда и каким образом я могу исключить запись о залоге своего автомобиля, чтобы можно его было спокойно продать? После смерти отца осталось предприятие — общество с ограниченной ответственностью, в котором покойный был единственным учредителем. Учредительные документы удерживаются вторым наследником. Как мне вступить в наследование предприятием? Меня постоянно оскорбляет в соцсетях сосед по даче. Может ли нотариус удостоверить наличие оскорбительных фраз, чтобы я мог использовать это в суде? Я решил продать свою долю в недвижимости. Могу ли я известить сособственника через нотариуса? Насколько это целесообразно? источник: Нотариальная палата Севастополя