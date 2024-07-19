В поселке Сирень ремонтируют кровлю зданий Мемориального комплекса жертвам депортации

Работы по капитальному ремонту кровли зданий Мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района выполняются в рамках Плана капитального ремонта РК. Заместитель министра культуры Крыма Ольга Якунина провела рабочее совещание с директором Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия Сафие Эминовой, представителями подрядной организации и авторского надзора по вопросу капитального ремонта кровли зданий Мемориального комплекса.
Заказчик ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия» 5 июля 2024 года заключил государственный контракт на производство строительно-монтажных работ с ООО «Вигда» на сумму 583,78 тыс. рублей. Подрядная организация проинформировала о начале производственных мероприятий на объекте, был озвучен график работ, а также детально обсуждены возникающие проблемные вопросы, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.
В ходе совещания Ольга Якунина акцентировала внимание на своевременном и качественном выполнении работ, оперативном осуществлении необходимого строительного контроля и авторского надзора, а также дала поручения.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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