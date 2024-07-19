Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Музеи Крыма | В поселке Сирень ремонтируют кровлю зданий Мемориального комплекса жертвам депортации
актуально в республике
В поселке Сирень ремонтируют кровлю зданий Мемориального комплекса жертвам депортации
фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В поселке Сирень ремонтируют кровлю зданий Мемориального комплекса жертвам депортации

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 13:52 19.07.2024

Работы по капитальному ремонту кровли зданий Мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района выполняются в рамках Плана капитального ремонта РК.  Заместитель министра культуры Крыма Ольга Якунина провела рабочее совещание с директором Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия Сафие Эминовой, представителями подрядной организации и авторского надзора по вопросу капитального ремонта кровли зданий Мемориального комплекса.

Заказчик ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия» 5 июля 2024 года заключил государственный контракт на производство строительно-монтажных работ с ООО «Вигда» на сумму 583,78 тыс. рублей. Подрядная организация проинформировала о начале производственных мероприятий на объекте, был озвучен график работ, а также детально обсуждены возникающие проблемные вопросы, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК. 

В ходе совещания Ольга Якунина акцентировала внимание на своевременном и качественном выполнении работ, оперативном осуществлении необходимого строительного контроля и авторского надзора, а также дала поручения.

Узнайте больше:  В Ханской мечети завершен первый этап реставрационных работ

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: музеи Крыма

Комментарии для сайта Cackle
музеи Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.