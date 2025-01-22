Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В районе кормы затонувшего танкера «Волгонефть-212» закрывают судоходство
Новости Республики
В районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают судоходство
фото: © РИА Новости . Виталий Тимкив

В районе кормы затонувшего танкера «Волгонефть-212» закрывают судоходство

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:04 22.01.2025

В ближайшее время акваторию в районе кормы затонувшего танкера «Волгонефть-212» закроют для судоходства. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Очередное обследование затонувшей кормовой части танкера «Волгонефть-212» провели водолазы Морспасслужбы. Как рассказал капитан рейдового катера «Водолаз Кузьминых» Василий Якимов, по пути следования к месту крушения танкера проверяют акваторию на наличие выбросов нефтепродуктов. Место затопления кормы танкера «Волгонефть-212» обозначено буем – эта часть судна лежит на глубине 20 метров, она находится на расстоянии примерно 11 километров от берега. На электронных картах место отмечено навигационными знаками. Данные в гидрографическую службу передали специалисты Морспасслужбы, которые еще в конце декабря обнаружили точное место затопления кормы танкера. Тогда же водолазы провели первые обследования судна.

В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Желтые конусы и специальная фигура – топовый крест – будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов, – сказано в сообщении ведомства.

В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря.

Узнайте больше:  13% жителей Крыма обещают окунуться в прорубь на Крещение

Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ЧП в Крыму

ЧП в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x