В районе кормы затонувшего танкера «Волгонефть-212» закрывают судоходство

Очередное обследование затонувшей кормовой части танкера «Волгонефть-212» провели водолазы Морспасслужбы. Как рассказал капитан рейдового катера «Водолаз Кузьминых» Василий Якимов, по пути следования к месту крушения танкера проверяют акваторию на наличие выбросов нефтепродуктов. Место затопления кормы танкера «Волгонефть-212» обозначено буем – эта часть судна лежит на глубине 20 метров, она находится на расстоянии примерно 11 километров от берега. На электронных картах место отмечено навигационными знаками. Данные в гидрографическую службу передали специалисты Морспасслужбы, которые еще в конце декабря обнаружили точное место затопления кормы танкера. Тогда же водолазы провели первые обследования судна.

В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Желтые конусы и специальная фигура – топовый крест – будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов, – сказано в сообщении ведомства.

В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря.

Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.

источник: РИА Новости Крым