В России начались клинические испытания онковакцины «Энтеромикс»

Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины. Оно уже началось, набрано 48 добровольцев, токсический эффект, в общем-то, очень незначительный, – сказал Андрей Каприн в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня» на ПМЭФ.

Ранее он заявлял, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.

Российскую вакцину от рака разрабатывают совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

В начале декабря 2024 года директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность, ее начнут применять для пациентов осенью следующего года. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.

источник: РИА Новости Крым