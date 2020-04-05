В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

6 апреля космический онлайн-марафон «PRO:SPACE», который поддержала госкорпорация «Роскосмос», запускает Севастопольский детский технопарк «Кванториум». Участников, говорят организаторы, ждет неделя интересных открытий, конкурсов, исследовательских экспедиций и полетов. Каждый день будут новые вводные в группе
Марафон «PRO:SPACE» проходит под девизом «Расширяя границы». Наша команда придумала целую серию активностей, в которых может поучаствовать каждый. Представим, что наш дом – это Международная космическая станция, а значит, мы автоматически становимся космонавтами. Попробуем прожить разные этапы из их жизни в космосе в игровой форме дома, — говорит организатор марафона «PRO:SPACE» Евгения Арнакова.
Легенда на всю неделю: «Космонавты на МКС живут год в изоляции. МКС — рукотворная звезда человечества, уникальное сооружение, создание которого не могло осуществиться без ряда важнейших событий и гениальных людей».
График онлайн-марафона «PRO:SPACE»:
- 6.04, пн. Конструкторское бюро. Создание своего летательного аппарата
- 7.04, вт. Космонавтом стать готов. Центр подготовки космонавтов, не выходя из дома.
- 8.04, ср. Космос внутри. Изучаем космическое пространство
- 9.04, чт. Месяц на орбите. Быт в условиях ограниченного пространства.
- 10.04, пт. Земля в иллюминаторе. Работа на МКС.
- 11.04, сб. Космический отдых. Подборка фильмов про космос.
- 12.04, вс. Подведение итогов.
Самые активные участники космического марафона получают звезды, которые в финале можно обменять на призы.
Кстати, организаторы уже запустили три конкурса. Прием работ по ним завершается 12 апреля в 18.00.
Фотоконкурс «
Стать участником конкурса может любой желающий в возрасте от 7 до 21 года. Нужно всего лишь:
1. Сделать замечательный кадр, относящийся по теме к одной из номинаций:
- «Взгляд в небо»
- «Наука и будущее»
- «Готов стать космонавтом»
- «История освоения».
2.Зарегистрироваться по ссылке, прикрепив фотографию,
3.Успеть отправить свой снимок до 18:00 12 апреля 2020 года.
Лучшие фотографии будут представлены на выставке в детском технопарке «Кванториум». Все участники получат именные сертификаты, а победители фотоконкурса — дипломы и ценные призы
Конкурс исследовательских работ и проектов «Море ясности»
Выбираем тему, формулируем цели и задачи, аргументируем актуальность и новизну, а дальше проводим исследовательскую работу и фиксируем результаты.
Какие есть направления?
- Общая и наблюдательная астрономия, астрофизика
- Ракетно-космическая техника
- Актуальные проблемы современной космонавтики
- Роботы в космосе
- Физика и космос
- Колонизация планет солнечной системы
- Эксперименты в космосе
- Методы борьбы с космическим мусором
- Астероидная опасность
- Космическая биология
- Энергетика будущего.
Готовые работы отправляем по ссылке:
Конкурс детского рисунка «Взгляд в будущее»
Каким будет мир через 20 лет? А через 100? Стать участником конкурса может любой желающий в возрасте от 6 до 12 лет. Для этого рисуем свою работу (можно несколько) на бумаге в формате А4 или А3, используя любую технику (акварель, гуашь, масляные краски, фломастеры, карандаш, восковые мелки и т.д.).
Темы для конкурса детского рисунка «Взгляд в будущее»:
- «Город будущего»
- «Профессии будущего»
- «Транспорт будущего»
- «Освоение новых планет».
Когда работа готова, переходим по ссылке, заполняем форму, прикрепляем фото своего рисунка и нажимаем «Отправить».
Ссылка на регистрацию:
Финалисты конкурса получат электронные сертификаты победителей и сертификат с наименованием приза, который будет выслан после завершения карантина.