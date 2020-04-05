В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

6 апреля космический онлайн-марафон «PRO:SPACE», который поддержала госкорпорация «Роскосмос», запускает Севастопольский детский технопарк «Кванториум». Участников, говорят организаторы, ждет неделя интересных открытий, конкурсов, исследовательских экспедиций и полетов. Каждый день будут новые вводные в группе https://vk.com/pro_s_a . Присоединяйся к событию, чтобы не пропустить важные включения и новые задания.

Марафон «PRO:SPACE» проходит под девизом «Расширяя границы». Наша команда придумала целую серию активностей, в которых может поучаствовать каждый. Представим, что наш дом – это Международная космическая станция, а значит, мы автоматически становимся космонавтами. Попробуем прожить разные этапы из их жизни в космосе в игровой форме дома, — говорит организатор марафона «PRO:SPACE» Евгения Арнакова.

Легенда на всю неделю: «Космонавты на МКС живут год в изоляции. МКС — рукотворная звезда человечества, уникальное сооружение, создание которого не могло осуществиться без ряда важнейших событий и гениальных людей».

График онлайн-марафона «PRO:SPACE»:

6.04, пн. Конструкторское бюро. Создание своего летательного аппарата

7.04, вт. Космонавтом стать готов. Центр подготовки космонавтов, не выходя из дома.

8.04, ср. Космос внутри. Изучаем космическое пространство

9.04, чт. Месяц на орбите. Быт в условиях ограниченного пространства.

10.04, пт. Земля в иллюминаторе. Работа на МКС.

11.04, сб. Космический отдых. Подборка фильмов про космос.

12.04, вс. Подведение итогов.

Самые активные участники космического марафона получают звезды, которые в финале можно обменять на призы.

Кстати, организаторы уже запустили три конкурса. Прием работ по ним завершается 12 апреля в 18.00.

Фотоконкурс « #Просто_космос »

Стать участником конкурса может любой желающий в возрасте от 7 до 21 года. Нужно всего лишь:

1. Сделать замечательный кадр, относящийся по теме к одной из номинаций:

«Взгляд в небо»

«Наука и будущее»

«Готов стать космонавтом»

«История освоения».

2.Зарегистрироваться по ссылке, прикрепив фотографию, https://forms.gle/iq4C5aLMWZxHoiG19

3.Успеть отправить свой снимок до 18:00 12 апреля 2020 года.

Лучшие фотографии будут представлены на выставке в детском технопарке «Кванториум». Все участники получат именные сертификаты, а победители фотоконкурса — дипломы и ценные призы

Конкурс исследовательских работ и проектов «Море ясности»

Выбираем тему, формулируем цели и задачи, аргументируем актуальность и новизну, а дальше проводим исследовательскую работу и фиксируем результаты.

Какие есть направления?

Общая и наблюдательная астрономия, астрофизика

Ракетно-космическая техника

Актуальные проблемы современной космонавтики

Роботы в космосе

Физика и космос

Колонизация планет солнечной системы

Эксперименты в космосе

Методы борьбы с космическим мусором

Астероидная опасность

Космическая биология

Энергетика будущего.

Готовые работы отправляем по ссылке: https://forms.gle/nswXydGmcvJg3wUc7 .

Конкурс детского рисунка «Взгляд в будущее»

Каким будет мир через 20 лет? А через 100? Стать участником конкурса может любой желающий в возрасте от 6 до 12 лет. Для этого рисуем свою работу (можно несколько) на бумаге в формате А4 или А3, используя любую технику (акварель, гуашь, масляные краски, фломастеры, карандаш, восковые мелки и т.д.).

Темы для конкурса детского рисунка «Взгляд в будущее»:

«Город будущего» «Профессии будущего» «Транспорт будущего» «Освоение новых планет».

Когда работа готова, переходим по ссылке, заполняем форму, прикрепляем фото своего рисунка и нажимаем «Отправить».

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/iWfSmbEKJPAnsCM57

Финалисты конкурса получат электронные сертификаты победителей и сертификат с наименованием приза, который будет выслан после завершения карантина.