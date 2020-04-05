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В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:51 05.04.2020

6 апреля космический онлайн-марафон «PRO:SPACE», который поддержала госкорпорация «Роскосмос», запускает Севастопольский детский технопарк «Кванториум».  Участников, говорят организаторы, ждет неделя интересных открытий, конкурсов, исследовательских экспедиций и полетов. Каждый день будут новые вводные в группе https://vk.com/pro_s_a. Присоединяйся к событию, чтобы не пропустить важные включения и новые задания.

Марафон «PRO:SPACE» проходит под девизом «Расширяя границы». Наша команда придумала целую серию активностей, в которых может поучаствовать каждый. Представим, что наш дом – это Международная космическая станция, а значит, мы автоматически становимся космонавтами. Попробуем прожить разные этапы из их жизни в космосе в игровой форме дома, — говорит организатор марафона «PRO:SPACE» Евгения Арнакова.

Легенда на всю неделю: «Космонавты на МКС живут год в изоляции. МКС — рукотворная звезда человечества, уникальное сооружение, создание которого не могло осуществиться без ряда важнейших событий и гениальных людей».

График онлайн-марафона «PRO:SPACE»:

  • 6.04, пн.    Конструкторское бюро. Создание своего летательного аппарата
  • 7.04, вт.    Космонавтом стать готов. Центр подготовки космонавтов, не выходя из дома.
  • 8.04, ср.    Космос внутри. Изучаем космическое пространство
  • 9.04, чт.    Месяц на орбите. Быт в условиях ограниченного пространства.
  • 10.04, пт.  Земля в иллюминаторе. Работа на МКС.
  • 11.04, сб.  Космический отдых. Подборка фильмов про космос.
  • 12.04, вс.  Подведение итогов.

Самые активные участники космического марафона получают звезды, которые в финале можно обменять на призы.

Кстати, организаторы уже запустили три конкурса. Прием работ по ним завершается 12 апреля в 18.00.

Фотоконкурс «#Просто_космос» 

Стать участником конкурса может любой желающий в возрасте от 7 до 21 года.  Нужно всего лишь:

1. Сделать замечательный кадр, относящийся по теме к одной из номинаций:

  • «Взгляд в небо»
  • «Наука и будущее»
  • «Готов стать космонавтом»
  • «История освоения».

2.Зарегистрироваться по ссылке, прикрепив фотографию, https://forms.gle/iq4C5aLMWZxHoiG19

3.Успеть отправить свой снимок до 18:00 12 апреля 2020 года.

Лучшие фотографии будут представлены на выставке в детском технопарке «Кванториум». Все участники получат именные сертификаты, а победители фотоконкурса — дипломы и ценные призы

В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

Конкурс исследовательских работ и проектов «Море ясности»

Выбираем тему, формулируем цели и задачи, аргументируем актуальность и новизну, а дальше проводим исследовательскую работу и фиксируем результаты.

Какие есть направления?

  • Общая и наблюдательная астрономия, астрофизика
  • Ракетно-космическая техника
  • Актуальные проблемы современной космонавтики
  • Роботы в космосе
  • Физика и космос
  • Колонизация планет солнечной системы
  • Эксперименты в космосе
  • Методы борьбы с космическим мусором
  • Астероидная опасность
  • Космическая биология
  • Энергетика будущего.

Готовые работы отправляем по ссылке: https://forms.gle/nswXydGmcvJg3wUc7.

В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

Конкурс детского рисунка «Взгляд в будущее»

Каким будет мир через 20 лет? А через 100? Стать участником конкурса может любой желающий в возрасте от 6 до 12 лет.  Для этого рисуем свою работу (можно несколько) на бумаге в формате А4 или А3, используя любую технику (акварель, гуашь, масляные краски, фломастеры, карандаш, восковые мелки и т.д.).

Темы для конкурса детского рисунка «Взгляд в будущее»:

  1. «Город будущего»
  2. «Профессии будущего»
  3. «Транспорт будущего»
  4. «Освоение новых планет».

Когда работа готова, переходим по ссылке, заполняем форму, прикрепляем фото своего рисунка и нажимаем «Отправить».

В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/iWfSmbEKJPAnsCM57

Финалисты конкурса получат электронные сертификаты победителей и сертификат с наименованием приза, который будет выслан после завершения карантина.

В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

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