В Севастополе анонсируют Программу обучения для молодых предпринимателей

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» с 22 по 25 июля на площадке севастопольского центра «Мой бизнес» пройдёт программа обучения для молодых предпринимателей.

Программа для предпринимателей Севастополя до 25 лет поможет развить практические навыки по диагностике своего бизнеса и его масштабированию, а также предоставит возможность получить грантовую поддержку от государства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

В рамках программы запланированы модули по диагностике бизнес-процессов, исследованию рынка, конкурентов и клиентов, управленческому планированию, мерам государственной поддержки, дорожной карте развития и грантовой поддержке молодёжи. Спикером выступит Елена Лещишина-Биган – сертифицированный тренер корпорации малого и среднего предпринимательства.

Подать заявку на обучение могут индивидуальные предприниматели до 25 лет, зарегистрированные в Севастополе и входящие в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/3BqmQB.

По результатам обучающей программы участники получат сертификаты о прохождении обучения от центра «Мой бизнес».