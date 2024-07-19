В Севастополе анонсируют Программу обучения для молодых предпринимателей

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» с 22 по 25 июля на площадке севастопольского центра «Мой бизнес» пройдёт программа обучения для молодых предпринимателей.
Программа для предпринимателей Севастополя до 25 лет поможет развить практические навыки по диагностике своего бизнеса и его масштабированию, а также предоставит возможность получить грантовую поддержку от государства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.
В рамках программы запланированы модули по диагностике бизнес-процессов, исследованию рынка, конкурентов и клиентов, управленческому планированию, мерам государственной поддержки, дорожной карте развития и грантовой поддержке молодёжи. Спикером выступит Елена Лещишина-Биган – сертифицированный тренер корпорации малого и среднего предпринимательства.
Подать заявку на обучение могут индивидуальные предприниматели до 25 лет, зарегистрированные в Севастополе и входящие в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/3BqmQB.
По результатам обучающей программы участники получат сертификаты о прохождении обучения от центра «Мой бизнес».
Напомним, молодые предприниматели могут получить от 100 до 500 тысяч рублей грантовой поддержки. Средства гранта предприниматели могут потратить на аренду или ремонт помещения, присоединение к инженерным сетям, приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения, оплату коммунальных платежей, услуг связи, первых платежей по договорам лизинга.
Условия получения гранта:
— необходимо вложить не менее 25% от общей стоимости проекта;
— с 22 по 25 июля пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» по программе «Молодой предприниматель до 25 лет».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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