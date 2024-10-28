В Севастополе готовят к запуску четвёртый съезд с транспортной развязки «Огурец»

На транспортной развязке, которая в Севастополе известна как «Огурец», готовится к запуску четвертый съезд, ведущий на Камышовое шоссе. Здесь уже уложили асфальт, строятся ливневые очистные сооружения. На втором съезде, ведущем в Балаклаву, идет выборка грунта и подготовка полотна. Ведутся монолитные работы по строительству подпорной стены.

Развязка строится по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Она станет самой крупной и сложной в Севастополе: объект втрое больше Ялтинского кольца. На сегодня строительная готовность составляет 35%. Завершение работ по контракту — конец 2025 года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Напомним, проект двухуровневой развязки предусматривает вынос главного направления «Камышовое шоссе – Городское шоссе – Балаклавское шоссе» в нижний уровень относительно существующего кольца. Для этого будет построен открытый тоннель — по аналогии с Ялтинским кольцом. Это позволит избавиться от пробок при выездах с прилегающих дорог: улицы Хрусталева, Монастырского шоссе и перемычки, соединяющей перекресток на 5-м километре со строящейся развязкой.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя