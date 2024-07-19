В Севастополе идут работы по благоустройству шести зон по программе «Формирование комфортной городской среды»

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Севастополе будут благоустроены десять территорий – по одному в каждом муниципалитете. Всего с начала работы проекта в Севастополе благоустроенно уже 44 общественных пространств.

На четырёх площадках этого года работы начались в июне: в зелёной зоне между домами № 26 и № 32 на проспекте Октябрьской Революции, сквере у мемориала «Погибшим односельчанам» в Любимовке, парке 50-летия Октября в Хмельницком и на территории у спортплощадки в районе дома № 24 на улице Ветвистой в Солнечном. Сейчас ремонт стартовал на всех остальных.

В сквере у Центрального рынка будет полностью сохранена существующая планировка, но инфраструктуру обновим полностью: здесь появится новая плитка, также поставим новые скамейки. В сквере будет декоративное освещение и зоны для пассивного отдыха, – цитирует пресс-служба губернатора Михаила Развожаева.

В зелёной зоне в районе дома № 2 на Юбилейной улице во Фронтовом будет организована территория и для спокойного отдыха, и для активного: здесь появятся качели и памп-трек для детей, беговая дорожка, новое освещение.

Проект благоустройства территории в районе дома № 7В по улице Шевкопляса в Инкермане предусматривает организацию зоны для тихого отдыха: вокруг пруда в центре территории будет установлено ограждение, а вокруг будут расположены скамейки. Также появятся площадки с покрытием из тротуарной плитки.

Рядом с домом культуры в селе Вишнёвом будет организован тихий сквер, который гармонично впишется в пространство. Будет обстроена уютная зона отдыха с качелями, рокарий, где высадят лаванду и розмарин.

На территории между домами № 31 и 35 на Центральной улице в Родном появятся беседка с навесом для отдыха и пространство для активных занятий с уличными тренажёрами. Авторы проекта постарались вписать «виноградную» концепцию в ландшафтный дизайн.

В сквере вокруг пруда «Зеленуха» в Орлином будет обустроена основная аллея и примыкающие к ней площадки-ярусы, территория будет покрыта террасной доской и тротуарной плиткой. В зоне отдыха появятся лавочки и декоративное освещение.

Во всех новых общественных пространствах будет организована безбарьерная среда.

Напомним, в конце апреля завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В ходе голосования севастопольцы выбрали 10 общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2025 году:

– зелёная зона в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова;

– территория в районе остановки «Кинотеатр «Океан»;

– сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;

– сквер в районе дома № 52 по улице Крестовского;

– набережная в Андреевке;

– зелёная зона в районе дома № 82 на улице Севастопольской в Верхнесадовом;

– территория на улице Авиаторов в Каче;

– территория в районе дома № 23 на улице Животноводов в Новобобровке;

– зелёная зона в районе дома № 15 на улице Сахалина в Родном;

– территория сквера «Центральный» напротив дома № 14 на улице Яблочкова в Инкермане.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя