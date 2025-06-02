Узнайте больше: Начинающие фермеры могут рассчитывать на поддержку Правительства Севастополя

В Севастополе на фасадах домов могут появиться рекламные экраны. Привет из Нью-Йорка

В Севастополе на фасадах домов могут появиться рекламные экраны. Привет из Нью-Йорка

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