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В Севастополе начали готовится к празднованию Дня Победы
фото: NikolayFrolochkin (pixabay.com)

В Севастополе начали готовится к празднованию Дня Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:57 05.04.2021

В Севастополе прошло первое заседание, посвященное подготовке и проведению 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

День Победы -– главный для Севастополя праздник. Мы должны на высоком уровне провести все мероприятия. Важно синхронизировать все действия с Черноморским флотом. Главный акцент –  это внимание ветеранам. Нужно четко провести все выплаты и диспансеризацию. По линии городского хозяйства должны быть максимально приведены в порядок мемориалы и воинские захоронения. Нужно привлекать молодежь и достойно провести мероприятия по линии муниципалитетов, –  цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.   

Предварительно в плане 145 мероприятий, и он будет дополняться.

В рамках празднования Дня Победы запланирована адресная помощь ветеранам, благоустройство города, мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.

Планируются и мероприятия к столетию героя Советского союза  –  Нины Ониловой. Черноморский флот, как и в прошлом году, планирует проведение персональных парадов для ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут посетить мероприятия 9 мая.

Департамент образования приглашает всех желающих принять участие в «Диктанте Победы».

Среди наиболее значимых событий планируется празднование освобождения Балаклавы, проведение акций «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», парад Победы и другие.

После утверждения план будет опубликован на официальном сайте Правительства Севастополя.

СПРАВКА:

  • В рамках подготовки к празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 77-ой годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков создан организационный комитет, в который вошли представители ветеранских организаций, Черноморского флота, Законодательного Собрания, общественных организаций, руководители исполнительных органов государственной власти.

В Севастополе начали готовится к празднованию Дня Победы

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