В Севастополе отметили очередную годовщину со дня рождения адмирала Лазарева

Легендарный Михаил Петрович Лазарев родился 14 ноября 1788 года.

Военные и научные заслуги Михаила Петровича навсегда останутся в веках. При нем построили Владимирский собор на центральном холме, поставили памятник Казарскому, обустроили Малый бульвар, который сегодня мы знаем и любим как Матросский. При нем были построены Лазаревские казармы, сухие доки, при нем была открыта школа для матросских детей, построен Дом собраний, начато строительство адмиралтейства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

К 235-й годовщине со дня рождения в Севастополе провели культурно-просветительские мероприятия.

В городских библиотеках организовали краеведческие часы и книжные выставки. В Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара прошёл час морской славы «Великий реформатор Севастополя». Юных читателей познакомили с интересными фактами из жизни адмирала и показали фрагменты фильмов о Лазаревской эпохе. Также ребята приняли участие в интерактивной игре «Знаешь ли ты историю Севастополя 19 века?».

В Центре гуманитарно-технической информации, библиотека-филиал № 5 Региональной информационно-библиотечной системы прошёл краеведческий час «Адмирал Лазарев – России верный сын». Гости мероприятия узнали о детстве и юности будущего командующего Черноморским флотом, о его обучении морскому делу, достижениях, экспедициях и открытиях. Но особый интерес вызвал рассказ о времени, связанном с Севастополем.

Севастопольский театр юного зрителя 14 ноября представил в Морской библиотеке премьерную постановку «Море Лазарева». Пьеса знакомит зрителей с биографией великого флотоводца. В новом спектакле к зрителям выходит сам Михаил Петрович Лазарев, а сценой служат интерьеры Морской библиотеки, которая носит его имя.

Севастопольские зрители смогут увидеть постановку «Море Лазарева» в Морской библиотеке 26 ноября. Время показа в 12:00 и в 14:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя