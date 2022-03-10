В Севастополе простились еще с двумя героями, настоящими русскими воинами

В Севастополе сегодня прощались с воинами, павшими в ходе спецоперации на Украине.

Сегодня мы простились с нашими воинами, Дмитрием Белоусовым и Виталием Голубем, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дмитрий Владиславович Белоусов — родился и вырос в Севастополе. Гвардии рядовой, водитель разведывательного отделения разведывательного батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Награжден «Орденом Мужества» посмертно.

Виталий Олегович Голубь — сибиряк, лейтенант, командир мотострелкового взвода 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Родители военные, переехали в Севастополь из Братска. Виталий, защищая раненых товарищей, попал под миномётный обстрел. Награжден «Орденом Мужества» посмертно.

Искренние соболезнования родным и близким. Севастополь гордится своими воинами-героями.

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