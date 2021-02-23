В Севастополе растут цены на недвижимость. Льготная ипотека под 6,5% — основная причина

В Севастополе цены на недвижимость — в данном случае имеются ввиду жилые квадратные метры — неуклонно и активно «идут в рост» вот уже год. С момента запуска льготной ипотеки под 6,5%. Программа, инициированная Правительством РФ для поддержки застройщиков в период пандемии, оказалась «с двойным дном». Да, конечно, проект позволил многим строительным компаниям выжить, а россиянам, взявшим такого рода ипотечный кредит, обзавестись жильём. Однако, большинство застройщиков не преминули и получить большую выгоду от действия программы, нежели «просто выжить». Так, за время её действия стоимость квадратного жилья в новостройках выросла, как минимум, на 10%, вплотную подобравшись к 100 тысячам рублей. Печальный факт, если учесть, что платёжеспособность населения России за последний год… мягко говоря… рухнула. Не добавляет оптимизма и такой момент: по темпам подорожания от новостроек не отстаёт и вторичный рынок жилья. И рост этот впечатляет, говорят эксперты.

Так, стоимость 1 кв.м. на вторичном рынке жилья в Севастополе по состоянию на январь 2020 года составляла в среднем 87 500 рублей, а в декабре 2020 года этот показатель равнялся 95 800 рублям! И это рост продолжается и сейчас. Причём цены «рвутся вверх» во всех районах Севастополя, в большей или меньше степени активно, — озвучивает статистику директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

Эксперты также подчёркивают: рынок новостроек в Севастополе — по состоянию на февраль 2021 года — практически исчерпал себя. Программа льготной ипотеки под 6,5% однозначно своё дело сделала. Значит ли это, что цены на недвижимость в регионе могут пойти на спад? Специалисты прогнозы дают осторожно:

Думаю, что до июля месяца – пока работает программа льготной ипотеки под 6,5% — цены на недвижимость падать точно не будут. На новостройки в целом по России они точно будут расти! Да, у нас в Севастополе, благодаря проекту, застройщики распродали почти весь свой фонд. Но ведь и «вторичка» у нас пользуется неплохим спросом, а где есть спрос, там и цены продавцы поднимают. Пока значительных предпосылок к снижению стоимости квадратных метров мы не видим, — отмечает Наталья Массальская.

Как выглядит ситуация в «рублях»?

Однокомнатная сегодня в Севастополе стоит в среднем 5 миллионов рублей! Раньше трёхкомнатную за такие деньги можно было купить. Да, в данном случае говорим о новых квартирах с ремонтом, автономным отоплением, но это всё равно дорого. Тем более, если сопоставлять с реальными доходами населения. «Хрущёвки» стоят дешевле… Хотя «дешевле» здесь определение номинальное: к примеру, есть двухкомнатная квартира на ул. Горпищенко, за которую хозяин просит 4 миллиона рублей. Там нет евроремонта, дом не в лучшем состоянии, чтобы привести её в норму, доведётся ещё миллион вложить. Раньше она бы стоила максимум 3 миллиона, но не сейчас, — обрисовывает положение дел директор АН «Мультидом» .

Однако, по словам эксперта, речь о стагнации на рынке севастопольской недвижимости, когда покупателей нет, не идёт. Спрос на жилые объекты «вторички» стабильный. Более того, потенциальные новосёлы с деньгами также есть. Но и здесь не всё так просто:

Если человек готов платить немалые деньги, то он требует соответствующих предложений. Добротных объектов! К сожалению, в Севастополе с такими «напряжёнка». И мы сейчас находимся в перманентном поиске таких квартир-домов, которые действительно стОят своих хороших денег. Многие квартиры, к слову, в Севастополе стоят закрытыми. Владельцы не в России находятся, а если и в РФ, то в город возвращаться не собираются зачастую. Таких вот и ищем «днём с огнём». Покупатели есть, запросы есть, мы готовы проводить такого рода сделки. В дистанционном режиме, в том числе. Продавцы отзовитесь! — призывает директор АН «Мультидом» .