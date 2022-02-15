В России вспоминают соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины. 15 февраля – день, когда в 1989 году последняя колонна советских войск покинула Афганистан. В Севастополе сейчас проживает более 700 ветеранов Афганской войны.

Среди тех, кто погиб в Афганской войне, исполняя интернациональный долг, 15 севастопольцев — это наши герои! Хочу поблагодарить тех, кто вернулся домой, кто сегодня продолжает работать и помогает с патриотическим воспитанием наших детей. Всем вам низкий поклон, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Всего на фронтах Афганской войны воевало более 650 тысяч человек, 750 из них – это жители Севастополя. Воины-афганцы, которые отсюда ушли защищать Родину, всегда были настоящими севастопольцами.

В 2014 году они принимали активное участие в событиях Русской весны, и сегодня они помогают друг другу, уделяют много времени и внимания патриотическому воспитанию молодежи, и мы очень благодарны им за это, — отмечает сенатор РФ Екатерина Алтабаева.

По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны более 1,5 миллиона граждан принимали участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли.