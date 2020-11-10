В Севастополе сократили срок владения недвижимостью для продажи без уплаты налогов

Заксобрание Севастополя сразу в двух чтениях приняло закон, которым с пяти до трех лет сокращается предельный срок владения недвижимым имуществом для продажи его без уплаты НДФЛ. Авторами закона выступили депутаты из фракции ЛДПР.

Общеизвестно, что стоимость недвижимости, в особенности жилой, в городе Севастополе является одной из самых высоких в стране. По оценкам экспертов, средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью до 35 квадратных метров, на вторичном рынке в Севастополе составляет от 2,8 до 3,5 млн рублей, — цитирует пресс-служба Севастопольского городского отделения ЛДПР вице-спикера Заксобрания, главу фракции ЛДПР Илью Журавлева.

По словам вице-спикера, по данным Крымстата, только за первый квартал 2020 года стоимость квадратного метра в Севастополе выросла с 70 632 рублей до 81 070 рублей.

По мнению авторов закона, его принятие создаст условия для выведения на рынок вторичной недвижимости новых объектов, что будет способствовать не только удовлетворению имеющегося спроса, но и снижению стоимости недвижимости, так как возникнет их естественная конкуренция за лучшую цену для покупателя.

Аналогичные правовые нормы уже действуют в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике Алтай, Чувашской Республике, Ставропольском крае и Иркутской области.