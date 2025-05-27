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В Севастополе строят медицинский кластера
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе строят медицинский кластера

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:48 27.05.2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с первым заместителем гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимиром Артяковым 27 мая провел выездное совещание на стройплощадке больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.

Это два важнейших для Севастополя медицинских объекта. Ход работ глава города недавно обсуждал с министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным: по обоим объектам потребовалось внесение изменений в проекты и дополнительное согласование.

Я лично контролирую ход строительства, и сегодня с коллегами мы проинспектировали объекты и обсудили дальнейшие действия. Изначально по проекту часть высокотехнологичного оборудования планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернативу нашли, но часть помещений пришлось перепроектировать под новые параметры оборудования. Оборудование согласовано департаментом здравоохранения и Минздравом РФ; когда выйдем из экспертизы, то будем ускорять темпы работ. Сейчас стройка активно идет в тех частях объектов, которых перепроектирование не касается, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

На корпусах онкологического диспансера сейчас идет армирование вертикальных конструкций, монтаж опалубки и кладка наружных стен. В больнице скорой медицинской помощи завершены монолитные работы, сейчас строители заканчивают монтаж оконных блоков и приступают к фасадным работам.

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На здании БСМП установлены большие металлические крестообразные конструкции. Это демпферные балки — усиления, необходимые для сейсмоустойчивости здания. Они были предусмотрены проектом; ранее на заседании архитектурно-художественного совета было принято решение, как оформить их декоративными панелями. Это будет сделано во время работ по фасаду.

Напомним, больница скорой медицинской помощи рассчитана на 470 коек. В ее структуру войдут приемное отделение, диагностический блок, операционный блок, стационар, лабораторный блок со вспомогательными службами и пищеблок. Онкологический диспансер рассчитан на 150 коек. В медучреждении предусмотрены диагностическое и операционное отделения, цитологическая лаборатория, аптека и пищеблок.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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