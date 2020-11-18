В Севастополе теперь есть аллея памяти в честь 100-летия Русского исхода

15 ноября рядом с храмом и будущим музеем у древнего обустроенного источника святого Климента Римского состоялась закладка Аллеи «Русского исхода», организованная общественной организацией «Севастополь Таврический» и общиной храма.

Ровно сто лет назад Крым на кораблях Черноморского флота, французских военных кораблях, судах Добровольного флота, русских и французских коммерческих судах было эвакуировано в Константинополь более 135 тысяч человек. Крымская эвакуация стала тяжёлой человеческой трагедией, разделив на «до» и «после» тысячи жизней и судеб. Многие из тех, кто остался, были расстреляны недалеко от Максимовой дачи, где сегодня в память о тех трагических событиях построен храм в честь образа Божией Матери «Умягчение злых сердец», — отмечают в пресс-службе Севастопольского благочиния.

При высадке крымских кипарисов использовалась освящённая земля гаваней, где стоял Русский флот, покинувший Севастополь, и городов, где белогвардейцы со своими семьями нашли новый дом:

земля русского некрополя Женевьев-де-Буа в Париже (Франция);

земля русского кладбища Бизерта (Тунис), у места стоянки эскадры Черноморского флота;

земля у строящегося храма-памятника российскому воинству в Льеже (Бельгия);

земля с мест боев у Перекопа в ноябре 1920 года.

Таким образом, произошло символичное воссоединение на духовном, сакральном уровне обретших на чужбине вечный покой соотечественников с родной землей. После завершения мероприятий 100-летнего юбилея Аллея станет памятным местом. Уход за ней будет осуществляться силами общественной организации «Севастополь Таврический» и общиной храма, — говорят инициаторы события.

фото: пресс-служба Севастопольского благочиния