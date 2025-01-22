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В Севастополе в феврале - «Зарница 2.0»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в феврале — «Зарница 2.0»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:37 22.01.2025

Второй сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0» собрал уникальные испытания, сочетающие в себе элементы работы с высокотехнологичным оборудованием, управление дронами и борьбу с киберугрозами.

«Зарница 2.0» – это не просто соревнование, это настоящее испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной и слаженной работе. Навыки и качества, приобретённые на поле «Зарницы», станут фундаментом для будущих побед наших школьников и студентов средних профессиональных организаций, будь то в службе Отечеству или в любой другой сфере.В Севастополе в ближайшее время начнется прием заявок на отборочные, муниципальные и региональный этапы Зарницы. В этом ходу мы планируем привлечь к участию все школы и колледжи, чтобы эффективно провести первые этапы игры в регионе и показать достойный уровень города федерального значения на окружном и всероссийском этапах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя председателя Совета регионального отделения «Движения Первых» города Севастополя Михаила Мовсисяна.

В этом году поучаствовать в «Зарнице 2.0» смогут не только школьники по трем возрастным категориям – от 7 до 10 лет, от 11 до 13 и от 14 до 17, но и студенты колледжей и техникумов в возрасте от 18 до 21 года.

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О старте регистрации будет объявлено в социальных сетях севастопольского отделения «Движения Первых», найти их можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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