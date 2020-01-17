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В Севастополе водолазы МЧС обследовали морское дно перед крещенскими купаниями

В Севастополе водолазы МЧС обследовали морское дно перед крещенскими купаниями

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:51 17.01.2020

Накануне одного из главных православных праздников – Крещения Господня – сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю провели обследование морского дна в прибрежной зоне в местах, где будут организованы купания верующих.

Для это в Севастополе обозначены пять специально оборудованных точек: на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», на Городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка» – у причала катеров. Все эти места в течение недели тщательно проверяли водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС. Метр за метром дно очистили от потенциально опасных предметов. «Уловом» стали битые бутылки, острые стекла и фрагменты металла, а также прочие находки, которые могли причинить дискомфорт людям и даже привести к травмам, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе водолазы МЧС обследовали морское дно перед крещенскими купаниями В Севастополе водолазы МЧС обследовали морское дно перед крещенскими купаниями

Во время крещенских купаний на утвержденных официальных местах будут дежурить водолазы МЧС России, инспекторы ГИМС, городские спасатели и представители экстренных служб города. Укрыться от ветра и выпить горячего чая граждане смогут в палатках, развёрнутых на берегу специально для отдыха и обогрева.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю в очередной раз обращается к жителям и гостям города:

  • Важное условие безопасности во время крещенских купаний – выбор места. Спасатели настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах и соблюдать все меры предосторожности.
  • Купание в крещенские холода легко даётся закалённым людям, а вот «новичкам» нужно основательно обдумать своё решение, взвесить все «за» и «против». Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолёгочными болезнями, со слабым сердцем и проблемами с давлением. Омовения строго противопоказаны тем, кто недавно перенёс вирусные заболевания или ещё не завершил их лечение.
  • Для сохранения тепла необходимо предварительно смазать тело жирным кремом. В воду погружаться постепенно. После купания сначала следует растереться полотенцем, потом переодеться в сухую тёплую одежду, употребить тёплое питьё и дать организму умеренную двигательную нагрузку.

В Севастополе водолазы МЧС обследовали морское дно перед крещенскими купаниями

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