В Севастополе водолазы МЧС обследовали морское дно перед крещенскими купаниями

Накануне одного из главных православных праздников – Крещения Господня – сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю провели обследование морского дна в прибрежной зоне в местах, где будут организованы купания верующих.

Для это в Севастополе обозначены пять специально оборудованных точек: на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», на Городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка» – у причала катеров. Все эти места в течение недели тщательно проверяли водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС. Метр за метром дно очистили от потенциально опасных предметов. «Уловом» стали битые бутылки, острые стекла и фрагменты металла, а также прочие находки, которые могли причинить дискомфорт людям и даже привести к травмам, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Во время крещенских купаний на утвержденных официальных местах будут дежурить водолазы МЧС России, инспекторы ГИМС, городские спасатели и представители экстренных служб города. Укрыться от ветра и выпить горячего чая граждане смогут в палатках, развёрнутых на берегу специально для отдыха и обогрева.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю в очередной раз обращается к жителям и гостям города: