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В Севастополе задержали подозреваемого в краже более 100 тысяч рублей с банковского счета
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Севастополе задержали подозреваемого в краже более 100 тысяч рублей с банковского счета

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:07 19.07.2024

Злоумышленником оказался 28-летний безработный ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель, находившийся в розыске за совершенное ранее хищение чужого имущества.

Установлено, что подозреваемый нашел на улице утерянный 44-летним севастопольцем мобильный телефон, на котором не был установлен пароль доступа. Воспользовавшись тем, что он может беспрепятственно посмотреть содержимое смартфона, злоумышленник открыл банковское приложение и перечислил более 105 тысяч рублей на расчетный счет родственницы своей сожительницы, которая не была осведомлена о преступном происхождении поступивших денег. Подозреваемый сообщил своей пассии, что ему таким образом вернули долг, и попросил обналичить денежные средства, которые потратил в дальнейшем на продукты питания и другие личные нужды. Найденный мобильный телефон мужчина в дальнейшем выбросил, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району. Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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