В Севастополе задержали подозреваемого в краже более 100 тысяч рублей с банковского счета

Установлено, что подозреваемый нашел на улице утерянный 44-летним севастопольцем мобильный телефон, на котором не был установлен пароль доступа. Воспользовавшись тем, что он может беспрепятственно посмотреть содержимое смартфона, злоумышленник открыл банковское приложение и перечислил более 105 тысяч рублей на расчетный счет родственницы своей сожительницы, которая не была осведомлена о преступном происхождении поступивших денег. Подозреваемый сообщил своей пассии, что ему таким образом вернули долг, и попросил обналичить денежные средства, которые потратил в дальнейшем на продукты питания и другие личные нужды. Найденный мобильный телефон мужчина в дальнейшем выбросил, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.