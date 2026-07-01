В Севастополе задержали ялтинца, похитившего смартфон своей экс-возлюбленной

Узнав о том, что девушка купила себе новенький смартфон, молодой человек не растерялся и решил воспользоваться случаем, чтобы закрыть свои долги.

Все началось с того, что 19-летняя крымчанка похвасталась обновкой перед своим 25-летним знакомым, с которым когда-то у нее были романтические отношения. Парень конечно порадовался, но не от всего сердца. У него долгов куча, а кто-то себе телефоны покупает за 140 тысяч рублей. Так в его голове и родился нехитрый план. Молодой человек рассказал экс-возлюбленной слезливую историю о проблемах с правоохранительными органами и попросил одолжить ее мобильный, чтобы показать сотрудникам для проверки. Девушка конечно же не смогла отказать в такой просьбе. Все прошло хорошо, имущество вернулось владелице, однако на этом история не закончилась. В один из дней парочка отправилась в Севастополь и тут парень снова попросил телефон, чтобы отдать на проверку уже местным правоохранителям, которые, с его слов, гаджет оставили у себя для более тщательного осмотра, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

На самом же деле, мошенник попросту продал смартфон прохожему, а вырученные деньги помогли ему рассчитаться с долгами.

Прошло три недели, а телефон так никто и не возвращал. Тут-то потерпевшая и осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась за помощью в полицию. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

P.s. бывшим действительно доверять не стоит.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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