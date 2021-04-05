В Севастополе заявления на ежемесячную выплату от 3 до 7 лет принимают по новым условиям

Напомним, денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет предоставляется с 2020 года по всей территории России. До 1 апреля размер пособия составлял 50% от прожиточного минимума – 6 тыс. 138 рублей. Теперь же начал действовать новый порядок, и размер выплаты может быть увеличен до 75% или 100% прожиточного минимума на детей. Все зависит от уровня благосостояния семьи.

Мы продолжаем принимать заявления на выплату с учетом перерасчета с начала текущего года. Напомню, что подать документы на перерасчет возможно до конца 2021 года через портал Госуслуг, отделения МФЦ либо органы соцзащиты. При этом срок рассмотрения заявлений по новому порядку увеличен до 30 рабочих дней. Это означает, что ближайшая выплата по заявлениям, поданным в первых числах апреля, поступит на р/с заявителей во вторую выплату мая. Однако в апреле пособие придет в прежнем размере, то есть 50% от величины прожиточного минимума. А в случае отказа заявители продолжат получать ранее назначенную выплату до окончания срока её назначения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления соцобеспечения Евгению Пытько.

По словам специалиста профильного ведомства, по новому порядку нуждаемость семей определяется не только по среднедушевому доходу семьи. Предусматривается установление дополнительных критериев. Так, введены имущественные критерии нуждаемости, критерий нуждаемости по «нулевому доходу» и по финансовым накоплениям граждан.

Имущественный критерий рассматривается на дату подачи заявления, а критерий нуждаемости определяется по «нулевому доходу» за расчетный период — 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам перед обращением.

С ответами на часто задаваемые вопросы по теме можно ознакомиться на сайте Департамента труда и социальной защиты населения — http://dszn.sev.gov.ru/novaya-vuplata-ot-3-do-7-let/ .

Получить консультацию специалистов органов соцзащиты по вопросу оформления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет можно по тел. «горячей линии»: 53-40-00 в рабочее время.