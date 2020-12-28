В Симферополе угонщик автомобиля попал в ДТП и попался

В Симферополе полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля, на котором злоумышленник попал в ДТП.

В территориальный отдел полиции Симферополя обратился 29-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в обеденное время он оставил свой автомобиль ВАЗ на улице Воровского. Вернувшись через двадцать пять минут на то же место, молодой человек своей машины не обнаружил. Сотрудниками полиции недалеко от места совершения преступления похищенный автомобиль был обнаружен, но уже со следами дорожно-транспортного происшествия. Сумма ущерба составила тридцать тысяч рублей, — рассказали в МВД по РК.

Оперативниками по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний симферополец. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанный полностью признал свою вину. Он пояснил, что очень спешил по своим делам, и чтобы быстрее добраться в пункт назначения, решил воспользоваться чужим автомобилем. Но далеко уехать злоумышленнику не удалось – он попал в ДТП.

По ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.