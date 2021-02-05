В Симферопольском районе строится логистический комплекс

В Симферопольском районе инвестор приступил к практической реализации инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса. Об этом сообщает Корпорация развития Республики Крым (КРРК). На земельном участке площадью 9,2 га ведутся подготовительные работы — расчистка и выравнивание территории. Планируется, что само строительство начнется весной этого года.

Будущий логистический комплекс будет выполнять функции 3PL-оператора, предлагая компаниям-клиентам полный комплекс логистических услуг. Это и ответственное хранение продовольственных и промышленных групп товаров в соответствии с лучшими отраслевыми стандартами и практикой, аренда складов, управление складскими операциями с использованием современной системы управления складом, доставка грузов разными видами транспорта, международные перевозки и таможенное оформление экспортно-импортных операций и другие, — рассказали в КРРК.

Проект является социально значимым для развития логистики Крыма, он позволит не только привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и увеличить налоговую базу и доходы бюджетов, но и сократит логистические издержки компаний и цены на розничную продукцию для населения. Заявленный объем инвестиций в проект 325 млн. рублей. Налоги, предполагаемые к уплате в федеральный бюджет, бюджет Республики Крым и местный бюджет, в течение 10 лет, начиная с даты реализации проекта, составят 505 млн. рублей.

В КРРК уточнили: рядом на земельном участке площадью 8,8 га реализуется еще один проект по строительству металлобазы. Объем заявленных инвестиций в проект составляет 50 млн. рублей.