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В следующем году в Симферополе пройдет масштабное благоустройство Детского парка

В следующем году в Симферополе пройдет масштабное благоустройство Детского парка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:59 03.05.2024

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев рассказал о том, какая территория будет благоустроена в 2025 году. Напомним, ранее проводилось общественное голосование – до 30 апреля на федеральной платформе можно было отдать свой голос за ту или иную территорию, или дизайн-проект по благоустройству.  В Симферополе на выбор были представлены следующие территории: Детский парк, парк имени Шевченко, сквер Дыбенко. И вот (барабанная дробь) итоги голосования подведены.

Друзья! Общественная территория, которая будет благоустроена в 2025 году, выбрана. Большинство жителей нашего города отдали голос за благоустройство Детского парка — 45 345 голосов. Поэтому уже в следующем году приступим к благоустройству этой территории по программе «Формирование комфортной городской среды».

Благодарю жителей Симферополя за активное участие в голосовании. Спасибо волонтерам, которые оказывали помощь в его проведении! Крымскую столицу ждет еще одна благоустроенная территория, — прокомментировал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Между нами, мы были уверены, что благоустройство необходимо парку им. Шевченко (с обрезкой деревьев там, так уж точно), но… Как в том советском фильме: «Мальчик хотел цвет «бордо», но белый – тоже хорошо».

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