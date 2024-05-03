В следующем году в Симферополе пройдет масштабное благоустройство Детского парка

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев рассказал о том, какая территория будет благоустроена в 2025 году. Напомним, ранее проводилось общественное голосование – до 30 апреля на федеральной платформе можно было отдать свой голос за ту или иную территорию, или дизайн-проект по благоустройству. В Симферополе на выбор были представлены следующие территории: Детский парк, парк имени Шевченко, сквер Дыбенко. И вот (барабанная дробь) итоги голосования подведены.

Друзья! Общественная территория, которая будет благоустроена в 2025 году, выбрана. Большинство жителей нашего города отдали голос за благоустройство Детского парка — 45 345 голосов. Поэтому уже в следующем году приступим к благоустройству этой территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Благодарю жителей Симферополя за активное участие в голосовании. Спасибо волонтерам, которые оказывали помощь в его проведении! Крымскую столицу ждет еще одна благоустроенная территория, — прокомментировал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Между нами, мы были уверены, что благоустройство необходимо парку им. Шевченко (с обрезкой деревьев там, так уж точно), но… Как в том советском фильме: «Мальчик хотел цвет «бордо», но белый – тоже хорошо».