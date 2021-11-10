В Судаке новый глава администрации города. Константин Подсевалов, что о нем известно

В Судаке сессия горсовета назвала нового руководителя администрации курортного города. По процедуре голосованию депутатов предшествовало заседание кадровой конкурсной комиссии. Финалистами стали заместитель руководителя горадминистрации Константин Подсевалов и руководитель территориального органа в сёлах Морское, Громовка, Междуречье и Ворон Евгений Краснов. Эти две кандидатуры были выставлены на голосование городских депутатов. Большинство выбрало Константина Подсевалова.

Напомним, 11 октября Игорь Степиков подал в отставку с должности главы администрации по собственному желанию. Отметим, что еще в октябре наиболее вероятной кандидатурой на пост главы администрации называли уже депутата городского совета Константина Подсевалова, который тогда же сложил депутатские полномочия. 20 октября он был назначен врио главы администрации Судака. Подсевалову 57 лет. Он уроженец Ульяновской области. В 1989 году окончил Ульяновский политехнический институт. До работы в органах власти занимал должность главного инженера в АО «Туристко-оздоровительный комплекс «Судак».

Фото: горсовет Судака.