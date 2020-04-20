В условиях пандемии: юридическая клиника КФУ запустила платформу онлайн-консультаций

Юридическая клиника Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского запустила платформу онлайн-консультаций. Теперь, чтобы получить квалифицированную юридическую помощь, необходимо просто написать письмо, изложив в нем суть проблемы, прикрепить фото или сканированные документы и отправить на электронную почту.

С нашей стороны, консультант знакомит клиента с регламентом работы и правилами приёма юридической клиники. После этого мы подробно изучаем вопрос и, если это не разовая консультация с разъяснением норм законодательства, продолжаем работу в телефонном или электронном формате. Если же ситуация требует составления процессуального документа, мы, в соответствии с правилами работы юридической клиники, в установленный срок составляем заявление, жалобу, обращение, предоставляем документ гражданину и объясняем процедуру его подачи, — цитирует пресс-служба вуза руководителя юридической клиники Зауру Мустафаева.

27 марта юридическая клиника стала работать дистанционно, но активно обращаться крымчане начали после 6 апреля.

Обращение к нам поступают довольно часто. Большую часть представляют собой обращения в сфере пенсионного обеспечения. К примеру, интересы некоторых клиентов мы сейчас представляем в суде, так как идет судебное разбирательство, ответчиком которого является Управление Пенсионного фонда России, — отмечает Заур Рефатович.

Сегодня консультанты юридической клиники предоставляют квалифицированную юридическую помощь во всех отраслях права:

гражданском, земельном, семейном, жилищном, трудовом, административном и других (исключение составляют уголовное и уголовно-процессуальное законодательство).

Кроме того, консультанты также могут оказать помощь в подготовке различных документов:

заявлений в суд, исковых заявлений, обращений в государственные органы, жалоб, ходатайств, претензий, а также договоров.