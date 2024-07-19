В Ялте ликвидируют последствия аварии на электроподстанции. Без света — центр города

Центральная часть Ялты в Крыму осталась без света 18 июля из-за аварии на подстанции «Дарсан».
Обесточенными остаются более 20 трансформаторных подстанций, это центр города. Дополнительно прибыли симферопольские бригады энергетиков, ориентировочное время устранения — 5-6 часов, — отмечает глава администрации Ялты.
Янина Павленко призвала жителей и гостей Ялты экономить электроэнергию.
источник: ТАСС
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С тегами: электроснабжение Крыма