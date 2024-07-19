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В Ялте ликвидируют последствия аварии на электроподстанции. Без света — центр города
фото: pikist.com

В Ялте ликвидируют последствия аварии на электроподстанции. Без света — центр города

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 19.07.2024

Симферопольские бригады прибыли для ремонта аварии на подстанции в Ялту, обесточенными остаются больше 20 трансформаторов. Без света остались порядка 7,6 тыс. человек, сообщила глава города Янина Павленко ТАСС.

Центральная часть Ялты в Крыму осталась без света 18 июля из-за аварии на подстанции «Дарсан».

Обесточенными остаются более 20 трансформаторных подстанций, это центр города. Дополнительно прибыли симферопольские бригады энергетиков, ориентировочное время устранения — 5-6 часов, — отмечает глава администрации Ялты.

Янина Павленко призвала жителей и гостей Ялты экономить электроэнергию. 

источник: ТАСС

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