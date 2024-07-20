В «Заповедном Крыму» часть пешеходных маршрутов закрыты — из-за противопожарного режима

Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» с 19 июля закрыла часть пешеходных маршрутов на своей территории на неопределенный срок из-за действия особого противопожарного режима. Об этом сообщается на Туристическом портале Крыма.

«ФГБУ «Заповедный Крым» закрывает часть своих пешеходных маршрутов и два оборудованных места для пикников, которые находятся на южном берегу. Доступной остаются только тропа «К зубцам Ай-Петри» и туристическая стоянка «У кордона Ай-Петри». Такое решение связано с особым противопожарным режимом — на полуострове действует самый высокий, 5-й класс, — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что туристы по-прежнему могут посетить природные объекты, расположенные вдоль общедоступного автотранспортного маршрута «К зубцам Ай-Петри»: это водопад Учан-Су, сосна Палласа, Черепашье озеро, Серебряная беседка, скала Шишко, зубцы и подвесные мосты Ай-Петри.

На туристической стоянке «У кордона Ай-Петри», которая остается открытой, можно размещаться с палатками, но запрещено разводить костры, в том числе в специально оборудованной для них зоне. В то же время обустроенные пикниковые зоны «Черешневый сад» и «Озеро у кордона» на южном берегу Крыма полностью закрываются. Ограничения будут действовать, пока класс пожарной опасности не будет понижен.

Как уточняется на портале, Опукский и Казантипский природные заповедники на востоке Крыма теперь можно посетить только в составе организованных экскурсионных групп в сопровождении экскурсовода.