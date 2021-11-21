Вам — к неврологу! Симптомы, при появлении которых точно стоит обратиться к врачу

Увы и ах, но за последние два года мы не только здоровее не стали, но и стремительно теряем это самое здоровье. Коронавирус, скажете, что поделаешь… Но суть даже не в этой заразе как таковой. За этот период времени буквально у каждого третьего серьёзно обострились другие всевозможные заболевания. Какие недуги вышли на первый план? Удивляться нечему в этом паникующем мире: в печальных лидерах — болезни, связанные с центральной нервной системой (ЦНС). И список весьма внушительный. Причём зачастую симптомы их проявления большинство из нас не склонны изначально воспринимать всерьёз, определяя первые тревожные звоночки как незначительные, списывая их на «русский и авось», а заодно и на извечное — «Не мы такие — жизнь такая…». Но! Такая беспечность, говорят специалисты, и делает статистику столь удручающей — неврологические заболевания не прощают НЕвнимания. Без должного лечения набирают обороты довольно быстро, а лечатся непросто и нескоро.

Потому — ВНИМАНИЕ! Озвучиваем топ симптомов, наличие которых ярко свидетельствует о том, что вам прямо здесь и сейчас нужен врач-невролог. И — да: если вы уверены на все 100%, что здоровы и к медикам вам не пора точно, учтите такой момент: эксперты уверяют, что именно профилактические обследования… ни много, ни мало… а спасают жизни. Суть в том, что 80% заболеваний, выявленных на первой стадии, проще поддаются лечению, вплоть до полного выздоровления в плюс-минус короткие сроки.

Неврологические заболевания — симптомы

Так, какие же проявления нездоровья должны настораживать? «Великолепная семёрка» выглядит так:

Головные боли. Раз-два в месяц такое состояние при явно видимой связи между события: понервничали, устали, перепраздновали и т.д. — голова разболелась, может быть и не стоит воспринимать серьёзно. Но частые приступы, тем более перерастающие в мигрень, да ещё и нарастающие по силе — однозначный повод нанести визит к неврологу.

Раз-два в месяц такое состояние при явно видимой связи между события: понервничали, устали, перепраздновали и т.д. — голова разболелась, может быть и не стоит воспринимать серьёзно. Но частые приступы, тем более перерастающие в мигрень, да ещё и нарастающие по силе — однозначный повод нанести визит к неврологу. Головокружения. Нет, Земля не должна уходить из-под ног даже в таком дивном состоянии как влюблённость. Здоровая ЦНС обеспечивает человеку «прямохождение» без потери равновесия практически в любых ситуациях. У вас иначе? Записывайтесь к врачу.

Нет, Земля не должна уходить из-под ног даже в таком дивном состоянии как влюблённость. Здоровая ЦНС обеспечивает человеку «прямохождение» без потери равновесия практически в любых ситуациях. У вас иначе? Записывайтесь к врачу. Резкое снижение зрения . «Проблемы с глазами» — один из частых признаков целого ряда неврологических заболеваний. Скажем больше, в большинстве случаев неврологи тесно сотрудничают с офтальмологами, разбираясь с проблемами пациентов.

. «Проблемы с глазами» — один из частых признаков целого ряда неврологических заболеваний. Скажем больше, в большинстве случаев неврологи тесно сотрудничают с офтальмологами, разбираясь с проблемами пациентов. «Плохо работает голова»… Как часто вы говорите эту фразу, вкладывая в неё — сложности с запоминанием, рассеянное внимание, снижение мыслительных способностей, невозможность сосредоточиться и т.д.? Если часто, то лучше проконсультироваться с врачом. Эти симптомы могут свидетельствовать о том, что «мозг сдаёт позиции».

Как часто вы говорите эту фразу, вкладывая в неё — сложности с запоминанием, рассеянное внимание, снижение мыслительных способностей, невозможность сосредоточиться и т.д.? Если часто, то лучше проконсультироваться с врачом. Эти симптомы могут свидетельствовать о том, что «мозг сдаёт позиции». Бессоница. Долгосрочными нарушениями сна организм практически всегда сигнализирует, что с ЦНС — проблема. Проблема ещё и в том, что чем дольше тянется «бессонный период», тем тяжелее становится справиться с ситуацией. Организм без сна, а значит — полноценного отдыха, в буквальном смысле слова изнашивается в разы быстрее, загоняя себя «в болезнь». Раньше начнёте лечение — больше шансов на выздоровление.

Долгосрочными нарушениями сна организм практически всегда сигнализирует, что с ЦНС — проблема. Проблема ещё и в том, что чем дольше тянется «бессонный период», тем тяжелее становится справиться с ситуацией. Организм без сна, а значит — полноценного отдыха, в буквальном смысле слова изнашивается в разы быстрее, загоняя себя «в болезнь». Раньше начнёте лечение — больше шансов на выздоровление. Тремор, онемение, судороги, скованность движений, мышечная слабость . Это явные признаки нарушения в работе периферических нервов, а также в деятельности структур головного мозга. Нарастание симптомов по силе проявления должно настораживать вдвойне.

. Это явные признаки нарушения в работе периферических нервов, а также в деятельности структур головного мозга. Нарастание симптомов по силе проявления должно настораживать вдвойне. Боли в шее, позвоночнике, спине. Да, такие болезненные состояния могут быть связаны с чрезмерными нагрузками, либо же, напротив, с отсутствием двигательной активности. Но! Если они наблюдаются на перманентной основе, то пускать ситуацию на самотёк точно не стоит.

Все ли это симптомы, которые заявляют о возможных проблемах с ЦНС? Разумеется, нет. Однако озвучили именно их, потому как чаще всего именно с них начинаются большие проблемы, но мы такие проявления нездоровья склонны игнорировать до последнего.

Сложно ли диагностируются неврологические заболевания?

Диагноз грамотный невролог может поставить и после внешнего осмотра. Однако, на данный момент в таких случаях широко используются современные методы диагностики, которые позволяют максимально точно выявить все «сбои» в работе организма. В частности:

ангиография;

доплерография сосудов;

КТ и МРТ;

ЭКГ.

Как лечатся неврологические заболевания?

В зависимости от сложности заболевания лечение может проводится амбулаторно или в стационаре. Применяются медикаментозные, физиотерапевтические, хирургические методы.

Неврологические заболевания — что в итоге

До каких недугов можно «дорасти», если вовремя не прибегнуть к услугам невролога?

Паралич;

Эпилепсия;

Инсульт;

Болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера;

Энцефаломиелит;

Невралгия.

Этот перечень, разумеется, далеко не полный. Особенность заболеваний ЦНС ещё и в том, что летальные исходы — не редкость. Причём внезапные. Что будет, если игнорировать симптомы неврологических заболеваний на первой стадии? Состояние нездоровья будет усугубляться.

И! Принцип «Само пройдёт» в случае с неврологическими заболеваниями не работает от слова «совсем».