Великая Новосёлка. Ситуация на 24.01.25. Сводка и карта СВО

Великая Новосёлка. Ситуация на 24.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Обстановка в Великой Новоселке остается крайне напряженной. Отойти на север войскам противника не удалось. Подразделения группировки «Восток» полностью контролируют правобережную часть города и продолжают наступление к центру населенного пункта.

В северной, восточной и южных частях Великой Новоселки штурмовики танковой бригады тридцать шестой армии и морская пехота методично уничтожают противника и зачищают кварталы. На данный момент уничтожено более двух рот военнослужащих одиннадцатой отдельной бригады ВСУ — данные подтверждены видеоматериалами.

Великая Новосёлка. Сводка СВО от 24.01.25

В Великой Новоселке наши подразделения разрезали оборону гарнизона на две части по реке Шайтанка. Остатки одиннадцатой омбр к югу от реки фактически списаны командованием. Единственный выход для них избежать гибели — добровольно сдаться в плен. Для безопасного выхода им предоставлен маршрут по улице Азовская в направлении Благодатное. Призываем военнослужащих бригады и их родственников распространять инструкцию для спасения жизни. Для боевиков одиннадцатой бригады, окружённых в южной части, остаётся только сдача в плен, если они хотят выжить.

Ситуация в населенном пункте, где угроза окружения ВСУ возникла еще в середине декабря, приобретает абсурдный характер со стороны украинского руководства. Украинские СМИ сообщают, что ВСУ предпринимают меры по недопущению ухудшения ситуации. Однако ещё девятнадцатого декабря прошлого года ВСУшники публиковали видео с просьбой дать приказ на выход из Великой Новоселки.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Проблемой для отступления ВСУ также является необходимость форсирования реки Мокрые Ялы. Сегодня подразделения группировки «Восток» российской армии полностью контролируют правобережную часть населенного пункта, который разрезан надвое, противник в южной части находится в полном окружении. В северной, восточной и южных частях Великой Новоселки штурмовики танковой бригады и морская пехота ВС РФ продолжают методичное уничтожение и зачистку кварталов от ВСУ.

Российское командование выдвинуло ультиматум всем разрозненным группам одиннадцатой мехбригады ВСУ в Большой Новосёлке, которые попали здесь в окружение.

Им дано время и направление выхода для сдачи в плен. Тем, кто проигнорирует это предложение, уже никто ничего больше гарантировать не будет. Далее будет жесткая зачистка территории.

После освобождения Великой Новосёлки российские войска получат важный плацдарм для дальнейших действий на Донбассе. Одним из наиболее вероятных направлений наступления является движение на Запорожье через южные рубежи Славянско-Краматорской агломерации, освобождение которой остаётся важной целью. Великая Новосёлка остаётся ключевым пунктом на линии фронта, а российские войска продолжают укрепляться, очищая территорию от сопротивляющихся подразделений ВСУ. Противник теряет позиции, а наши войска продолжают двигаться к следующим целям, не давая врагу ни секунды на передышку.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 167