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Сводка СВО

Великая Новосёлка. Ситуация на 24.01.25. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 9:36 24.01.2025

Великая Новосёлка. Ситуация на 24.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Обстановка в Великой Новоселке остается крайне напряженной. Отойти на север войскам противника не удалось. Подразделения группировки «Восток» полностью контролируют правобережную часть города и продолжают наступление к центру населенного пункта.

В северной, восточной и южных частях Великой Новоселки штурмовики танковой бригады тридцать шестой армии и морская пехота методично уничтожают противника и зачищают кварталы. На данный момент уничтожено более двух рот военнослужащих одиннадцатой отдельной бригады ВСУ — данные подтверждены видеоматериалами.

Великая Новосёлка. Сводка СВО от 24.01.25

В Великой Новоселке наши подразделения разрезали оборону гарнизона на две части по реке Шайтанка. Остатки одиннадцатой омбр к югу от реки фактически списаны командованием. Единственный выход для них избежать гибели — добровольно сдаться в плен. Для безопасного выхода им предоставлен маршрут по улице Азовская в направлении Благодатное. Призываем военнослужащих бригады и их родственников распространять инструкцию для спасения жизни. Для боевиков одиннадцатой бригады, окружённых в южной части, остаётся только сдача в плен, если они хотят выжить.

Великая Новосёлка. 24.01.25. Карта и сводка СВО

Великая Новосёлка. 24.01.25. Карта и сводка СВО

Ситуация в населенном пункте, где угроза окружения ВСУ возникла еще в середине декабря, приобретает абсурдный характер со стороны украинского руководства. Украинские СМИ сообщают, что ВСУ предпринимают меры по недопущению ухудшения ситуации. Однако ещё девятнадцатого декабря прошлого года ВСУшники публиковали видео с просьбой дать приказ на выход из Великой Новоселки.

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Проблемой для отступления ВСУ также является необходимость форсирования реки Мокрые Ялы. Сегодня подразделения группировки «Восток» российской армии полностью контролируют правобережную часть населенного пункта, который разрезан надвое, противник в южной части находится в полном окружении. В северной, восточной и южных частях Великой Новоселки штурмовики танковой бригады и морская пехота ВС РФ продолжают методичное уничтожение и зачистку кварталов от ВСУ.

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Российское командование выдвинуло ультиматум всем разрозненным группам одиннадцатой мехбригады ВСУ в Большой Новосёлке, которые попали здесь в окружение.

Им дано время и направление выхода для сдачи в плен. Тем, кто проигнорирует это предложение, уже никто ничего больше гарантировать не будет. Далее будет жесткая зачистка территории.

Великая Новосёлка. 24.01.25. Окружение. Карта и сводка СВО

Великая Новосёлка. 24.01.25. Окружение. Карта и сводка СВО

После освобождения Великой Новосёлки российские войска получат важный плацдарм для дальнейших действий на Донбассе. Одним из наиболее вероятных направлений наступления является движение на Запорожье через южные рубежи Славянско-Краматорской агломерации, освобождение которой остаётся важной целью. Великая Новосёлка остаётся ключевым пунктом на линии фронта, а российские войска продолжают укрепляться, очищая территорию от сопротивляющихся подразделений ВСУ. Противник теряет позиции, а наши войска продолжают двигаться к следующим целям, не давая врагу ни секунды на передышку.

Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.

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