Вероятно была в наушниках и не слышала сигналов электропоезда. В Крыму — трагедия на ж/д путяхутях

Напомним, накануне в Севастополе под электропоезд попала 82-летняя женщина — здесь. Ещё одна трагедия на ж/д путях произошла в посёлке городского типа Октябрьское.

В Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Элеваторная о том, что на железнодорожном переезде в поселке городского типа Октябрьское машинистом электропоезда сообщением «Симферополь – Соленое озеро» применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом смертельно травмирована женщина. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой Крымского ЛУ МВД России на транспорте установлено, что железнодорожным составом смертельно травмирована 22-летняя жительница Красногвардейского района. Предположительно девушка находилась в наушниках и не слышала приближающегося состава, а также звуковых сигналов, подаваемых машинистом электропоезда, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия по ним процессуального решения.

Уважаемые жители и гости Республики Крым! Помните, что железная дорога является источником повышенной опасности. Даже при соблюдении установленного скоростного режима требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение. Поезд, движущийся со скоростью 80–100 км/ч, невозможно остановить мгновенно – даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции поезд пройдёт около 1 км. Именно поэтому переходить пути перед идущим поездом смертельно опасно, — подчёркивают специалисты.

Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам (на разрешающий сигнал светофора) и не пользоваться различными гаджетами во время нахождения в зоне повышенной опасности.