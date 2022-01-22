Виды и типы прокси-серверов. Как выбрать под решение конкретных задач

Прокси-сервера сегодня, считают специалисты, один из тех инструментов, которые в обязательном порядке должны быть на вооружении как у профессиональных мастеров IT-сферы, так и обычных пользователей Интернет. Причина одна: главные условия безопасного пребывания в сети на текущий момент — сохранение личной конфиденциальности и возможность использования всех её преимуществ максимально широко. Прокси в полной мере, отмечают специалисты компании Youproxy.ru, способствуют решению этих задач. Другое дело, что видов такого рода серверов несколько, так что выбирать какой-то конкретный нужно ориентируясь в них.

Прокси-сервера — виды

Какие же существуют виды прокси-серверов в зависимости от алгоритмов работы с пользователями?

Forward Proxy (прямой прокси-сервер)

Наиболее популярный вид прокси — его используют как специалисты IT-сферы, так и обыкновенные пользователи Интернет при решении основных задач, возникающих в сети:

посещать ресурсы, доступ на которые по каким-либо причинам ограничен;

скрывать свой IP;

кэшировать данные.

Принцип работы такого прокси-сервера: он берёт данные пользователи, обрабатывает их, и только потом «стучится» на запрашиваемые ресурсы, фактически взяв под тотальную защиту своего «клиента». Просто? Да. Но эффективно точно.

Reverse proxy (обратный прокси-сервер)

В этом случае прокси работает как «принимающая сторона»-посредник, решающий заслуживает ли та или иная информация внимания его «клиента», а также насколько она безопасна. И только после такой проверки данные поступают на реальный сервер пользователя. Будь-то частное лицо или компания.

Прокси-сервера — типы

Прокси-сервера выбирают и в зависимости от степени анонимности, которая предоставляется пользователям. А именно:

прозрачный. Простой вариант, когда ресурсы, на которые идёт запрос, видят, что к ним «стучится» прокси. Его IP-адрес также не скрыт. Как правило, такие сервера используют для решения совсем уж элементарных задач. Тогда, к примеру, когда нужно фильтровать как входящую, так и исходящую информацию, но не более того.

анонимный. Такие прокси «секретничают» уже больше. В частности, скрывают IP-адрес пользователя, меняя его; помогают обходить блокировку сайтов. Минус — ресурсы видят, что к ним пришёл не простой пользователь, а прокси. Но! Сегодня можно обеспечить и полную анонимность — крупные компании, специализирующиеся на предоставлении прокси-сервер, такую услугу оказывают.

искажающий. Прокси меняют IP-адреса пользователей, при этом не заявляя о себе.

Надо отметить, что прокси-сервера отличаются друг от друга и тем, какие протоколы поддерживают — HTTP, HTTPS, разные версии Socks, SMTP, POP3, CGI, FTP и т.д. В чём суть и какому прокси отдать, ориентируясь на этот параметр, предпочтение? Здесь совет один: консультироваться со специалистами компаний, предоставляющих прокси. Они подскажут, какой алгоритм действий даст максимальный результат.

И ещё один важный момент, который необходимо принимать во внимание, работая с прокси-серверами. Сотрудничать можно только с компаниями, у которых репутация — безупречна. По той простой причине, что при таком партнёрстве вся пользовательская информация передаётся третьим лицам (компании, предоставляющие прокси, видят её). Надо ли говорить, что данные могут быть использованы «не по плану»?

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!