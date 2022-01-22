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Виды и типы прокси-серверов. Как выбрать под решение конкретных задач

Виды и типы прокси-серверов. Как выбрать под решение конкретных задач

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:04 22.01.2022

Прокси-сервера сегодня, считают специалисты, один из тех инструментов, которые в обязательном порядке должны быть на вооружении как у профессиональных мастеров IT-сферы, так и обычных пользователей Интернет. Причина одна: главные условия безопасного пребывания в сети на текущий момент — сохранение личной конфиденциальности и возможность использования всех её преимуществ максимально широко. Прокси в полной мере, отмечают специалисты компании Youproxy.ru, способствуют решению этих задач. Другое дело, что видов такого рода серверов несколько, так что выбирать какой-то конкретный нужно ориентируясь в них.

Прокси-сервера — виды

Какие же существуют виды прокси-серверов в зависимости от алгоритмов работы с пользователями?

Forward Proxy (прямой прокси-сервер)

Наиболее популярный вид прокси — его используют как специалисты IT-сферы, так и обыкновенные пользователи Интернет при решении основных задач, возникающих в сети:

  • посещать ресурсы, доступ на которые по каким-либо причинам ограничен;
  • скрывать свой IP;
  • кэшировать данные.

Принцип работы такого прокси-сервера: он берёт данные пользователи, обрабатывает их, и только потом «стучится» на запрашиваемые ресурсы, фактически взяв под тотальную защиту своего «клиента». Просто? Да. Но эффективно точно.

Reverse proxy (обратный прокси-сервер)

В этом случае прокси работает как «принимающая сторона»-посредник, решающий заслуживает ли та или иная информация внимания его «клиента», а также насколько она безопасна. И только после такой проверки данные поступают на реальный сервер пользователя. Будь-то частное лицо или компания.

Прокси-сервера — типы

Прокси-сервера выбирают и в зависимости от степени анонимности, которая предоставляется пользователям. А именно:

  • прозрачный. Простой вариант, когда ресурсы, на которые идёт запрос, видят, что к ним «стучится» прокси. Его IP-адрес также не скрыт. Как правило, такие сервера используют для решения совсем уж элементарных задач. Тогда, к примеру, когда нужно фильтровать как входящую, так и исходящую информацию, но не более того.
  • анонимный. Такие прокси «секретничают» уже больше. В частности, скрывают IP-адрес пользователя, меняя его; помогают обходить блокировку сайтов. Минус — ресурсы видят, что к ним пришёл не простой пользователь, а прокси. Но! Сегодня можно обеспечить и полную анонимность — крупные компании, специализирующиеся на предоставлении прокси-сервер, такую услугу оказывают.
  • искажающий. Прокси меняют IP-адреса пользователей, при этом не заявляя о себе.

Надо отметить, что прокси-сервера отличаются друг от друга и тем, какие протоколы поддерживают — HTTP, HTTPS, разные версии Socks, SMTP, POP3, CGI, FTP и т.д. В чём суть и какому прокси отдать, ориентируясь на этот параметр, предпочтение?  Здесь совет один: консультироваться со специалистами компаний, предоставляющих прокси. Они подскажут, какой алгоритм действий даст максимальный результат.

И ещё один важный момент, который необходимо принимать во внимание, работая с прокси-серверами. Сотрудничать можно только с компаниями, у которых репутация — безупречна. По той простой причине, что при таком партнёрстве вся пользовательская информация передаётся третьим лицам (компании, предоставляющие прокси, видят её). Надо ли говорить, что данные могут быть использованы «не по плану»?

Виды и типы прокси-серверов. Как выбрать под решение конкретных задач


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