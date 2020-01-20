Википедия пополнилась биографиями 17 жителей Крыма и Севастополя

18 января некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», созданное для распространения энциклопедических знаний, опубликовало результаты марафона «Выпускники и наставники России – 2019», проходившего в Википедии с начала ноября по середину декабря прошлого года. В ходе конкурса его участники дополняли свободную энциклопедию статьями о преподавателях и выпускниках университетов Российской империи, СССР и России. Призовой фонд мероприятий, являвшегося частью серии «#Узнай Россию» (#Descubre Rusia), составил 201 000 рублей. Средства были предоставлены за счёт гранта от президента России.

Конкурс, осуществлявшийся при поддержке Общественной палаты РФ, проходил в трёх номинациях. Если в первой номинации опытные авторы соревновались в количестве и качестве написанных ими биографических статей, то третья – была зарезервирована для начинающих авторов. Тексты на других языках народов России принимались во второй номинации. Кроме того, статьи о людях, родившихся ранее 1948 года, жюри из членов фонда оценивало двойными баллами, — отмечают авторы проекта.

В конкурсе приняли участия 50 человек, которые создали или существенно дополнили 1203 статьи. Победителем основной номинации стал кандидат наук, химик Роман Балабин, работавший в группе профессора Джона Пола Майера в Базельском университете (2008). Балабин написал 110 статей о профессорах университетов Москвы.

Конкурс 2019 года затронул почти сто высших учебных заведений, расположенных более чем в пяти десятках городов: как России и бывшего СССР, так и Германии, Польши, США и Канады. Марафонцы писали о живых и умерших людях, работавших в самых разных сферах – в итоговый список попали как выдающиеся военные и разведчики, так и знаменитые художники и скульпторы. При этом наибольший интерес вызвали, разумеется, учёные и преподаватели: статьи о них составили почти три четверти от общего числа поданных работ.

Среди представленных биографий 246 относились к ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Так генерал-майор Иван Шевчук (1892–1942) являлся как полный георгиевским кавалером Императорской армии, так и кавалером орденов Красной Звезды и Красного Знамени Советской армии. Командир стрелковой дивизии Шевчук погиб, подорвавшись на мине, в боях на Северо-Западном фронте.

Биографии 17 человек, родившихся, живших или работавших в городе Севастополь и Крымском полуострове, появились в свободной энциклопедии. Так, Балабин дополнил Википедию информацией об уроженке Севастополя Вере Ивановой (1934–2019), возглавившей Научно-исследовательский институт детских инфекций в 1976 году и ставшей членом-корреспондентом РАН в 2014 году.

Кроме того, в Википедии появились биографии доктора биологических наук, профессора Таврического университета Семёна Делямуре (1913–1986); основателя первой на полуострове метеорологической станции Александра Кесслера (1859–1927); ректора ДВФУ Бориса Казанского (1915–1994), работавшего в Симферополе в начале 1930-х годов; а также – члена Американского математического общества, профессора СевГУ Александра Барабанова (1928–2018), чью книги хранятся сегодня в библиотеках России и Европы.

В результате почти двухмесячной совместной работы участники марафона расширили общедоступную информацию о советских и российских гражданах, оставивших след в истории. Данные сведения будут полезны как будущим студентам, пока только выбирающим свой ВУЗ, так и профессиональным исследователям.

Отметим: дополнять Википедию может любой желающий. Условия президентского гранта предполагают, что в этом году состоятся ещё два аналогичных конкурса, победителем которых может стать любой человек, готовый писать биографические тексты – как на русском, так и на крымскотатарском языке. Старт второго тура конкурса «Выпускники и наставники России» запланирован на 8 марта.