Виноделие Крыма душат винные напитки и гибридные сорта  

Активное производство винных напитков и выращивание некачественных гибридных сортов винограда – основные препятствия для развития винодельческой промышленности Крыма, уверен профессор кафедры виноделия Крымского федерального университета им. Вернадского Евгений Шольц-Куликов.

Нас душат винные напитки, созданные методом смешения воды, вина, спирта, сахара и красителей. Мы выпускаем 40-45 миллионов декалитров вина в России, и значительная их часть – винные напитки. Производством такого продукта должна заниматься ликёроводочная отрасль, а не винодельческая, так как к последней он отношения не имеет. Иначе мы подменяем понятия, – рассказал ученый.

По его мнению, ещё одним вызовом достоинствам крымского вина стала популярность франко-американских некачественных гибридов.

Сегодня в России они очень актуальны, так как по сравнению с благородными гибридами имеют большую болезнеустойчивость, следовательно – на них уходит меньше затрат. Однако внесение американской «крови» ухудшает дегустационные характеристики. В Крыму почвы и климат позволяют заниматься более ценным материалом, – добавил Шольц-Куликов.

Как считают учёные КФУ, для развития крымского виноделия необходимо активно заниматься поиском оптимальных условий для производства автохтонных сортов, расширять площади их выращивания. Что касается винных напитков, нужно учитывать запросы потребителя, но в длительной перспективе следует прививать культуру потребления вина, тогда изменятся предпочтения.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.