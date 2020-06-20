Виртуальные частные сети (VPN — Virtual Private Network). Почему стоит задуматься об их использовании

Всеобщая информатизация сегодня идёт буквально бешеными темпами. Мы всё больше «вязнем» во Всемирной паутине Интернет, доверяя сети всё больше данных (от личных до деловых, от элементарно простых до идущих с пометкой «для использования ограниченным кругом лиц»), связанных с нашей жизнедеятельностью. Хорошо это или плохо однозначно определить нельзя. С одной стороны — конечно, ведь современная жизнь требует больших скоростей, в том числе и в том, что касается обмена информацией, «выхода в свет», совершения действий, на которых держится цивилизация 21 века — от общения в соцсетях, использования того или иного контента до финансовых операций и дистанционной работы. Но с другой: открываясь миру через Интернет, мы круто рискуем — ведь гарантии того, что наши данные, «запущенные в сеть», находятся вне поле зрения злоумышленников, в общем-то и нет. Да, да — увы и ах! — ваша система может быть защищена от любых онлайн—угроз, но это не всегда означает, что ваша конфиденциальность в безопасности.

Скажете — ситуация патовая, так как без Интернета сегодня сложно и помыслить каждодневность большинства из нас? Хорошая новость в том, что в мире образца 21 столетия практически на каждый вопрос есть ответ. И в том, что касается отношений со Всемирной паутиной тоже. Каков же путь решения проблем, связанных с личной безопасностью в Интернет? Основной на данный момент — использование виртуальных частных сетей. По словам экспертов, именно VPN предлагают пользователям повышенный уровень анонимности в сети, а также высокий уровень безопасности и защиты, фактически скрывая их присутствие в Интернете. Это, конечно, может показаться идеальным способом доступа к нелегальному контенту, но в первую очередь VPN призваны бороться за ваше основное право на Интернет и цифровую конфиденциальность. Кроме того, развиваясь, виртуальные частные сети и «обрастают подробностями», наращивая свой потенциал в плане преимуществ их использования. Так, к примеру, бронируя или арендуя автомобиль через VPN можно существенно сэкономить. VPN также позволяют получать доступ к региональным веб—сайтам с ограниченным доступом, защищая пользователей от отслеживания и защищать их деятельность в интернете от тех, кто хочет выяснить, где они находятся. VPN становятся отличными помощниками и тогда, когда речь идёт о необходимости просмотра телеканалов США, Канады, Европы и т.д. Ну и конечно: удаленные работники и сотрудники, которые живут в других странах, подключаясь к VPN—сетям своего работодателя, получают возможность использовать сетевые ресурсы компании, как если бы они находились в здании физически.

Помимо других возможных сценариев, использование VPN во время пребывания за границей — например, когда речь идёт о работе в отеле — позволит получить доступ к услугам и рабочим ресурсам страны пользователя. Еще один элемент, о котором стоит упомянуть, это то, что использование бесплатных точек доступа доступа Wi—Fi в общественных местах — одна из самых больших угроз безопасности для путешественников. Использование VPN может эффективно защитить от утечки информации.

Виртуальная частная сеть — техническая сторона вопроса

По сути, VPN (виртуальная частная сеть) — это сервер или группа серверов в удаленном местоположении, к которым вы можете подключиться через клиента. VPN—серверы затем скрывают ваш IP—адрес, связанный с интернетом, собственным, поэтому, если вы подключаетесь к VPN, расположенной в Австралии, ваш IP—адрес будет таким же.

Соединение между вашим компьютером и сервером VPN через клиента, как правило, защищено до уровня 256—битного шифрования, в зависимости от компании VPN, которая предоставляет эту услугу. Весь ваш интернет—трафик будет проходить через системы VPN—сервера, предлагая несколько уровней защиты от вирусов и вредоносных программ, а также защиту конфиденциальности.

Большинство операционных систем имеют возможность подключения к VPN через сетевые настройки:

Если у вас есть информация о сети и подключении VPN, вы можете подключиться к ней с помощью встроенных опций Windows 10, Linux или macOS. Тем не менее, более распространенный, а в некоторых отношениях и более простой способ заключается в использовании «клиент-программы», которую в настоящее время большинство VPN предлагают в качестве стандарта. Часто «клиентом» является просто окно подключения, в котором у пользователя запрашивают данные для входа в систему, а затем предоставляется метод, позволяющий подключиться к любому из серверов географического местоположения провайдера, перечисленных по странам. После того, как выбор сделан, происходит подключение, и в течение нескольких секунд IP—адрес пользователя будет соответствовать выбранной стране, — говорят специалисты.

VPN — плата за безопасность

Сегодня есть множество провайдеров VPN на выбор. Некоторые предлагают бесплатную услугу подключения, которая удобна для быстрого просмотра, но с низкой скоростью. Ну а чтобы получить доступ к более быстрым серверам с улучшенными функциями безопасности и защиты, необходимо оплатить ежемесячную или годовую абонентскую подписку.

При это нужно отметить тот факт, что бесплатные сервисы могут уступать платным по своему функционалу. Особенно этот момент важно учитывать при решении вопроса о сохранении конфиденциальности. Помимо того, платный VPN имеет большое количество серверов, которые могут находиться в различных странах мира, что однозначно играет на руку пользователям, когда есть цель, к примеру, сэкономить при том же бронировании автомобиля в поездках, — подчёриквают эксперты портала Novostidnja.ru.

К счастью, суммы за использование виртуальных частных сетей, как правило, не велики — от 400 до 1 300 рублей в месяц. Это обеспечивает анонимность и дает возможность использовать до пяти или более различных устройств, включая планшеты и телефоны.

Велика ли цена? Тут вариант, когда скупой может заплатить и дважды: с точки зрения безопасности Windows 10, использование VPN становится жизненно важным, поэтому эту услугу на службу в своих интересах ставят всё больше пользователей сети Интернет по всему миру.

