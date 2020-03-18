Владимир Путин встретился с общественностью Крыма и Севастополя

В рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ Владимир Путин провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Хочу вас поздравить с сегодняшним событием – событие действительно знаковое и для всей страны, и особенно, думаю, для Севастополя, для Крыма.

Шесть лет назад произошло очень важное событие: состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны.

Люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода, — задал тон встрече Президент.