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Владимир Путин встретился с общественностью Крыма и Севастополя

Владимир Путин встретился с общественностью Крыма и Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:03 18.03.2020

В рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ Владимир Путин провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Хочу вас поздравить с сегодняшним событием – событие действительно знаковое и для всей страны, и особенно, думаю, для Севастополя, для Крыма.

Шесть лет назад произошло очень важное событие: состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны.

Люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода, — задал тон встрече Президент.

Владимир Путин встретился с общественностью Крыма и Севастополя

Диалог растянулся на более, чем 2 часа. Тематика была самой разнообразной: геополитика и коронавирус, Русская весна и социальная политика РФ, Херсонес и детский КВН, изменения в Конституцию и сохранение памятников и памяти, зарплаты педагогов и развитие рыболовной отрасли.

Владимир Путин встретился с общественностью Крыма и Севастополя

Подробнее – в следующих материалах.

Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин встретился с общественностью Крыма и Севастополя

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