Лидер киевского режима Владимир Зеленский на форуме в Давосе обвинил западные страны в том, что они «лгали» Украине по поводу перспектив вступления в Североатлантический альянс.
Они (страны Запада — ред.) не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам, – цитирует Зеленского РИА Новости.
Он также назвал позицию США и Германии «слабой» по отношению к России. По словам Зеленского, Берлин и Вашингтон «проиграли этот диалог», апеллируя к тому, что «когда-то какие-то у них были договоренности с русскими».
У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна, – сказал Зеленский.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.
До своего вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не могла претендовать на место в Североатлантическом альянсе, и это понимали все стороны, в том числе Россия и Запад.
источник: РИА Новости Крым
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