Они (страны Запада — ред.) не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам, – цитирует Зеленского РИА Новости.

Он также назвал позицию США и Германии «слабой» по отношению к России. По словам Зеленского, Берлин и Вашингтон «проиграли этот диалог», апеллируя к тому, что «когда-то какие-то у них были договоренности с русскими».

У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна, – сказал Зеленский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.

До своего вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не могла претендовать на место в Североатлантическом альянсе, и это понимали все стороны, в том числе Россия и Запад.

источник: РИА Новости Крым