VPN для Google Chrome — когда нужно зайти на сайт, но он заблокирован для вашего региона

Срочно нужно зайти на сайт, но он заблокирован для вашего региона? Не расстраивайтесь, а просто установите на компьютер VPN для Google Chrome. Расширение поможет обойти ограничения, скрыть IP-адрес устройства, зашифровать передаваемые данные. С новым ВПН от Troywell вы сможете беспрепятственно просматривать контент в Сети, играть в онлайн-игры, скачивать контент к себе на компьютер, парсить сайты и поисковые запросы. При этом – опасения за конфиденциальность информации и раскрытие личности – больше не будут тревожить.

Для чего нужен VPN?

Интернет – постоянно развивается и вместе с ним развивается «темная сторона» — мошенники и хакеры. Именно они могут «слить» конфиденциальные данные вашего аккаунта в игре, или взломать пароли к кредитным картам, узнать номер телефона и воспользоваться данной информацией в корыстных целях. Для того, чтобы обезопасить себя в интернет-пространстве – обязательно скачайте для Google Chrome расширение VPN.

VPN – пригодится в работе

Для ведения одного или нескольких аккаунтов. Реклама в социальных сетях сейчас занимает лидирующее место, поэтому для раскрутки своего продукта обязательно создание аккаунтов во всевозможных социальных сетях – от Инстаграма до Тик-Тока. При этом, аккаунтов должно быть несколько, под разную ЦА. Чтобы вас не «забанили» за автоматизированное продвижение аккаунта- воспользуйтесь Troywell VPN. Для продвижения сайтов в рамках SEO. Хотите быстро парсить поисковые запросы, просматривать выдачу и автоматизировать свою работу, забыть слова «капча» и «антигейт»? Тогда смело устанавливайте VPN, который поможет выполнять операции в два-три раза быстрее. Для любителей новинок кино, музыки, видео -качайте безграничное количество нового и привлекательного контента на торрентах. Наслаждайтесь и не задумывайтесь о том, что в вашей стране торренты или медиа-платформы – заблокированы.

Troywell VPN для Chrome— подойдет для использования в рабочих и личных целях!

Как поменять VPN прокси в браузере Гугл Хром

Не хотите устанавливать браузер со встроенным ВПН? Продолжайте пользоваться своим любимым, в котором уже сохранены рабочие закладки, пароли и страницы. Есть ли в Хроме встроенный сервис ВПН? Нет, но можно его быстро скачать и установить.

Наш VPN.Troywell не занижает скорость Интернета, он бесплатный и скачать его может каждый желающий. При этом, он надежно зашифрует ваши личные данные, чтобы злоумышленники не могли их перехватить.

Настройка VPN для Chrome

Перед установкой ВПН нужно очистить браузер от данных, с помощью которых поисковая система может распознать вас, как пользователя:

Удаляем историю, куки и кэш. Через настройки Гугл Хром «Дополнительные инструменты» открываем «Удаление данных о просмотренных страницах». Отмечаем данные «галочками», нажимает «Очистить данные».

Либо применяем комбинацию клавиш «CTRL+H» — «Очистить историю» https://proxy-seller.ru/reliablecpproxyseller//uploads/images/52/1d/048687ac9396bb576d59aecf78b35151.png

В диалоговом окне все «галочки» должны быть проставлены https://proxy-seller.ru/reliablecpproxyseller//uploads/images/75/95/11e6f994b9b6a75fa100c39287b743dc.png

Заходим брендмауэр, выключаем его.

Как включить VPN Google Chrome

Снова заходим в настройки https://proxy-seller.ru/reliablecpproxyseller//uploads/images/39/25/c08702e4774a6a8c2fb2fdbc07ea895b.png В строке поиска вводим Troywell (поиск найдет скачанное и установленное приложение) https://proxy-seller.ru/reliablecpproxyseller//uploads/images/23/af/696f6ae8ffc7713c60394ac8e2681e60.png Включите VPN https://proxy-seller.ru/reliablecpproxyseller//uploads/images/8a/ad/2acc2f29b9b824f4ec49fd9e26b83d5f.png

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