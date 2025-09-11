Второе гражданство в Европе: как получить паспорт Румынии, Болгарии или Польши

Многие задумываются о том, чтобы получить второй паспорт в одной из европейских стран. Причины разные: свобода передвижения по Евросоюзу, возможность легально жить и работать за границей, доступ к образованию и социальным гарантиям. Наиболее востребованы программы получения гражданства в Румынии, Болгарии и Польше. Эти страны дают шанс оформить статус не только через проживание, но и по происхождению — если у вас есть предки, которые были гражданами. Сразу стоит сказать: процесс непростой, требует сбора большого количества документов и внимательности к деталям. Именно поэтому многие люди обращаются к специализированным фирмам. Но выбирать помощников нужно осторожно, внимательно изучая репутацию и реальные истории клиентов. Так, тема «2eu in отзывы клиентов» может стать отправной точкой, чтобы узнать больше о компаниях, работающих на этом рынке.

Основные пути получения гражданства

Существует несколько сценариев, по которым можно получить европейский паспорт.

Первый — гражданство по происхождению. Если ваши родители, бабушки или дедушки были гражданами Румынии, Болгарии или Польши, у вас есть законное право восстановить это гражданство. В некоторых случаях речь идёт даже о более дальних предках. Такой путь обычно быстрее, чем натурализация, но требует тщательного подтверждения родства и статуса предков.

Второй — восстановление гражданства. Эта процедура актуальна для потомков тех, кто утратил его по историческим причинам: эмиграция, смена границ, отказ в прошлом.

Третий — натурализация. Здесь требуется фактическое проживание в стране определённое количество лет. В Румынии, например, нужно восемь лет легально жить на её территории, а в Болгарии и Польше — тоже от пяти лет и более. К условиям добавляется знание языка, финансовая состоятельность, отсутствие судимостей.

Четвёртый вариант связан с инвестициями или бизнесом. Он не всегда ведёт напрямую к гражданству, но позволяет получить вид на жительство, который затем может стать ступенью к паспорту.

Гражданство Румынии

Румыния — один из самых популярных вариантов среди россиян и граждан стран СНГ. Здесь действует программа восстановления гражданства для потомков румын. Если удаётся доказать, что ваши предки были гражданами, процесс может занять от шести месяцев до двух лет.

Натурализация более длительная: от восьми лет проживания, либо от пяти лет, если вы состоите в браке с румыном или румынкой. В обоих случаях необходимо знание языка и отсутствие проблем с законом. Плюс в том, что Румыния допускает двойное гражданство, и отказываться от своего текущего паспорта не придётся.

Гражданство Болгарии

Болгария также предоставляет возможность получить паспорт по происхождению. Если ваши родители или дедушки и бабушки были болгарами, вы имеете право подать документы на гражданство.

Сроки оформления по этому пути обычно составляют около двух лет. В отличие от натурализации, здесь не требуется сдавать экзамен по языку или подтверждать проживание в стране. Но сбор архивных документов может оказаться довольно сложным: нужно искать старые свидетельства о рождении, браке, справки из государственных архивов.

Через натурализацию путь дольше: сначала вид на жительство, затем несколько лет проживания, после чего — подача на паспорт.

Гражданство Польши

Польша тоже популярна благодаря возможности подтвердить гражданство по происхождению. Если ваш предок был гражданином Польши и не утратил это гражданство до рождения следующего поколения, вы можете претендовать на паспорт.

Здесь важный момент: в истории Польши были периоды, когда гражданство автоматически терялось при эмиграции или при получении паспорта другой страны. Поэтому очень важно проверить, не произошло ли утраты гражданства у ваших родственников.

Сроки зависят от ситуации: иногда удаётся оформить всё за год, но если документы приходится искать и восстанавливать, процесс может растянуться на два и более лет. Натурализация же требует как минимум пяти лет проживания в стране, плюс знания языка.

Как выглядит процесс

Шаги обычно одинаковы:

Проверка права на гражданство и выбор подходящей программы. Сбор документов: свидетельства о рождении, браке, архивные справки, паспорта предков. Переводы и легализация документов, апостиль. Подача заявления в консульство или миграционные органы. Ожидание рассмотрения — от нескольких месяцев до нескольких лет. Получение решения и оформление паспорта.

На каждом этапе могут возникать трудности: от поиска архивов до уточняющих запросов органов власти.

Зачем обращаться к миграционным компаниям

Самостоятельно пройти этот путь возможно, но часто он оказывается слишком запутанным. Компании помогают:

искать архивные документы в разных странах;

готовить переводы и апостили;

взаимодействовать с миграционными органами;

сопровождать на интервью и консультациях.

Тем не менее важно помнить, что ни одна фирма не может гарантировать результат. Решение всегда остаётся за государственными органами.

Как выбрать надёжную компанию

При выборе партнёра стоит опираться на несколько критериев.

Во-первых, отзывы. Это ключевой показатель того, насколько честно и эффективно работает фирма. Желательно искать независимые источники — форумы, тематические сайты.

Во-вторых, прозрачность. Уважающая себя компания подробно расписывает, какие услуги оказывает, сколько стоят государственные пошлины, сколько будет стоить перевод и сбор документов.

В-третьих, опыт и компетентность. Важно, чтобы специалисты разбирались именно в миграционном праве конкретной страны и имели реальный опыт успешных дел.

Наконец, договор. Все условия должны быть зафиксированы на бумаге: сроки, обязанности сторон, ответственность, возвраты в случае отказа.

По словам экспертов, получение гражданства в Румынии, Болгарии или Польше возможно разными путями: по происхождению, через восстановление или по натурализации. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, а сроки зависят от сложности случая.

Важнейшее условие успеха — правильный сбор документов и понимание всех юридических нюансов. Именно поэтому многие обращаются за помощью к миграционным компаниям. Но доверять стоит только проверенным партнёрам, чья репутация подтверждается реальными отзывами клиентов.

