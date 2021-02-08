Выгодный обмен Биткоинов на рубли – мониторинг ExchangeSumo поможет

На самом деле, все относительно в вопросе, что такое «реальные деньги». Судя по курсу, предпочтение – криптовалюте. По ежедневным тратам – вполне ощутимым бумажным дензнакам. Дело вкуса, бизнеса, привычек, пристрастий и обстоятельств… Но перед теми, кто имеет дело с Биткоинами, рано или поздно встает вопрос их выведения на карточки и банковские счета, конвертации в наличные средства. Способов немало: сетевые обменники и биржи, криптоматы и сделки в офлайне (самый рискованный, к слову, вариант), специальные ресурсы и электронные кошельки. Следить за всеми нюансами и колебаниями курсов, размерами комиссий и прозрачностью переводов – трата времени и сил.

В помощь юзерам – мониторинговый ресурс ExchangeSumo. В качестве примера рассмотрим «узкую» задачу — обмен бтк на Сбербанк. Итак, дано: необходимо обменять крипотовалюту на рубли на карточке Сбера. Мало того, без регистрации и скрытых комиссий.

Процесс не займет много времени и не потребует длительного поиска и анализа предложений. Важно: все приемлемые варианты и обменники – представлены на одном сайте. В таблице курсов учтены пять видов сортировки:

по названию,

сколько отдаете,

сколько получаете,

резерв,

отзывы.

Последний важен, так как демонстрирует не только уровень востребованности обменника, но и степень доверия и популярности.

Такой ресурс удобен и эргономичен. Не десятки открытых окон, а один сайт, на котором, не только ТОП проверенных (с репутацией) обменников, но и моментальный калькулятор, сопровождение всей сделки с оповещениями, различные варианты обмена и история сделок, посещений.

Почему именно обменники?

Из всех перечисленных выше способов обмена BTC на «реальные деньги» этот способ считается самым выгодным. В большинстве своем, популярные онлайн обменники не требуют регистрации (и верификацию), работают без скрытых комиссий, четко по курсу.

Алгоритм прост:

На мониторинговом ресурсе ExchangeSumo выбираем наиболее выгодный (а может и наиболее популярный, дело вкуса) обменник.

Здесь же – в один клик переходим на выбранный сайт.

Переходим на нудную площадку.

Оформляем заявку (сумма, счет и т.д.).

Проводим оплату и ждем пополнения карточки (в данном случае – Сбера).

Прежде чем начинать любую сделку, здесь же – на сайте exchangesumo.com стоит ознакомиться с отзывами клиентов, нюансами, условиями и особенностями работы различных площадок, изучить информацию о возможных лимитах, кешбеке, резерве. Обратите внимание на удобную опцию «Оповещение» — вы получите необходимую информацию по заданному вами же предполагаемому курсу, система сама скажет: «пора менять деньги». В любом случае, такой обмен не требует суеты и делается с умом.