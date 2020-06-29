Выпускник КФУ — лучший студент 2020 года по Южному федеральному округу

Лучшим студентом 2020 года по Южному федеральному округу РФ стал выпускник Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Нариман Аблаев. Свою награду он получил из рук главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40 в Коммунарке Дениса Проценко на концерте в эфире Первого канала.

Отличник, победитель всероссийских олимпиад, стипендиат Госсовета РК и Правительства РФ, спортсмен, прекрасный организатор, фельдшер «Скорой помощи» – такими выпускниками по праву гордится не только Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, но и весь Крымский федеральный университет, — отмечают в пресс-службе вуза.

Нариман Аблаев – первый в семье, кто решил связать свою жизнь с медициной. Будучи школьником, он точно знал ответ на вопрос: «Кем, ты хочешь стать, когда вырастешь?». Еще ребенком герой определился со своей мечтой, увидев фильм о гениальном нейрохирурге. Каждый раз глядя на то, что бабушке или дедушке становилось плохо, он думал: «Я вырасту и смогу помочь». «Смогу помочь» стало девизом его жизни.

Нариман – самый активный и харизматичный студент на потоке. У него развито клиническое мышление. Сдавать экзамены Нариману предстоит только через неделю, но уже сейчас можно сказать, что он состоявшийся врач. Нариман пользуется авторитетом в группе, и руководство академии всегда может положиться на него, – рассказывает заместитель декана 2-го медицинского факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Денис Шадуро.

С четвертого курса, параллельно с учебой, Нариман начал работу в неотложной помощи. Уже два года парень трудится в этой сфере и помогает людям.

Во время пандемии он продолжил работу в «Скорой», осознавая, что именно в это время в его помощи нуждаются как никогда раньше. Студент активно принимал участие в университетских соревнованиях по оказанию первой помощи. Наблюдая за успехами его команды, наставники предложили участие в городском, а далее и во всероссийских конкурсах и олимпиадах, в которых Нариман неоднократно одерживал победы. Тренировки проходили в центре симуляции обучения и аккредитации специалистов, в стенах родной Медакадемии и не прошли даром, благодаря им Нариман быстрее освоился в своей работе в неотложной помощи, — рассказывают в КФУ.

В прошлом году Нариман в составе оргкомитета провел Всероссийскую медицинскую мультидисциплинарную студенческую олимпиаду «Медицинские вершины», в этом году он также принял активное участие в организации этого мероприятия.

Будущему врачу удается успешно совмещать работу с обучением в университете. Нариман уверен, что сделал правильный выбор, ведь именно сейчас помимо теории и практики в университете, он получает реальные знания и методы помощи пациентам, работая на вызовах в «Скорой». Несмотря на то, что главной мечтой героя остается нейрохирургия, он уверен, что любой медработник, независимо от регалий и достижений, должен уметь в любой момент оказать помощь людям, находясь за стенами лаборатории и операционной.

фото: пресс-служба КФУ