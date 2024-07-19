Выпускники «Школы мэров» разработали системные проекты по улучшению качества жизни в муниципалитетах

Замглавы администрации Ялты стал первым крымским выпускником федеральной «Школы мэров».

В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров». Результатом 8 месяцев обучения стали 157 проектов, которые направлены на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан. 19 слушателей получили новые назначения.

Программа развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» была разработана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализована ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Муниципальное сообщество — это активные, очень небезразличные люди. Неслучайно сам термин «работа на муниципальной службе» так созвучен высокому смыслу «служение». Это настоящее служение людям, обществу, своей стране. Без постоянного совершенствования невозможны большие достижения. «Школа мэров» появилась как ответ на запрос самого муниципального сообщества — их стремление к развитию и повышению компетенции. Проекты, которые мы сегодня рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни наших граждан в конкретных муниципалитетах. «Школа мэров» будет продолжена. Следующий поток стартует уже этой осенью, — подчеркнул заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

О необходимости повышения компетенций главы муниципалитетов, муниципальные служащие не раз говорили в ходе мероприятий Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и проектно-аналитических сессий «Муниципального диалога». Речь шла о востребованности обучения и развитии профессиональных управленческих навыков в органах местного самоуправления. Ответом на этот запрос стал образовательный кадровый проект «Школа мэров».

Началу обучения предшествовал многоступенчатый отбор, в ходе которого только на уровне глав субъектов Российской Федерации было отобрано 565 кандидатов. Оценивался управленческий стаж, работа на территории муниципального образования, участники отбора проходили личностно-профессиональную диагностику, оценку управленческого потенциала. В результате был зачислен 161 слушатель. Среди них главы муниципалитетов, заместители глав, а также представители региональных органов власти и организаций.

Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно акцентировал внимание на важности и ценности труда муниципальных служащих. «Школа мэров» для нашей команды уникальна, я хочу поблагодарить участников и за их труд, и за то, насколько качественно они проработали индивидуальные проекты. Хочется пожелать, чтобы выпускники Школы как можно активнее делились с коллегами лучшими практиками, помогали и вдохновляли друг друга, — рассказал Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии.

Отличительной особенностью программы стал упор на практическую часть. Обучающие модули проходили в 10 регионах-партнерах: город Москва, Сахалинская, Нижегородская, Кемеровская, Калининградская, Тульская и Московская области, Ставропольский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан.

На протяжении 8 месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципалитетов, чтобы в итоге вместе со своими муниципальными командами разработать и представить авторские управленческие решения. 157 выпускных проектов направлены на оптимизацию процессов муниципального управления в таких сферах, как ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка, обращение с ТКО и уборка мусора, работа с детьми и молодежью, управление муниципальным жилищным фондом, привлечение инвестиций, развитие территорий, муниципальные услуги и взаимодействие с жителями.

В рамках шестого модуля программы авторы лучших проектов презентовали свои разработки.

Улучшение содержания автомобильных дорог в зимний период

В частности, Виталий Артемов, глава администрации города Рязани, в ходе обучения в «Школе мэров», со своей командой разработал проект по оптимизации содержания городских автомобильных дорог в зимнее время. Благодаря новым знаниям, ему удалось внедрить в управление городом принципы бережливого производства, картирования и оптимизации процессов.

Проведена «перезагрузка» Дирекции благоустройства города, изменено муниципальное задание, по-другому выстроена работа с обращениями граждан. Кроме того, совместно с Ряжским авторемонтным заводом муниципальная команда создала специальную серию коммунальной техники на базе УАЗа для уборки тротуаров, – рассказал Виталий Артемов.

По результатам внедрения новой практики за зимний период 2024 года, в сравнении с этим же периодом 2023 года, число ДТП сократилось на 62%, процент выполнения графика движения общественного транспорта вырос до 94,3%, количество обращений в травмпункты уменьшилось на 25,8%, количество положительных оценок работ Дирекции благоустройства города увеличилось на 17,4%.

Оптимизация процесса подготовки молодых специалистов для предприятий

Радмир Беляев, глава Менделеевского района Республики Татарстан, во время обучения вместе с муниципальной командой разработал проект по созданию образовательного кластера, цель которого – подготовка высококвалифицированных кадров с помощью многоступенчатой системы обучения – от детского сада до передовых инженерных школ и профильных вузов. Проблема требовала решения еще с 2021 года, когда в муниципалитете наблюдался отток молодежи.

Утвердили план мероприятий, перепрофилировали 3 учреждения в профильные ведомственные (детский сад, школа, дополнительное образование), выделили финансирование на развитие инфраструктуры в размере 500 млн руб., завершили проектирование колледжа «Аммоний Менделеевск Политех», а также внедрили стимулирующие выплаты для педагогов и учащихся на общую сумму 19 млн. рублей, – рассказал Радмир Беляев.

По результатам исследования лояльность школьников и их родителей к градообразующему предприятию и химической отрасли выросла до 95%, а оценка городской среды и качества жизни составила 94%. Также вырос средний балл ЕГЭ по химии – с 58 до 75. К 2030 году средняя заработная плата на предприятиях Менделеевского района составит 85-143 тыс. руб.

Создание привлекательных условий для инвесторов в туристической сфере

В городе-курорте Калининградской области Зеленоградске активно развивается туризм. Павел Боровиков, заместитель главы администрации города, начальник управления сельского хозяйства, благодаря знаниям, полученным в ходе обучения в «Школе мэров», смог создать привлекательную среду для инвесторов отрасли, соблюдая при этом стратегические интересы развития города

Для работы с инвесторами мы создали единый информационный портал, на котором можно подать онлайн-заявление на инвестирование, а также сократили сроки рассмотрения заявлений в 3 раза – с 90 до 30 дней. Сформировали предложения для инвестиций в пляжный туризм, которые включают: серф-станцию, пляжи, аквапарк, общепит и сервис-станции для ремонта велосипедов. За время обучения на программе удалось создать профессиональную команду по реализации процессного подхода, познакомиться с успешными практиками коллег со всей России, внедрить цифровые и инвестиционные решения в работу администрации, – рассказывает Павел Боровиков.

К 2035 году планируется увеличить объем инвестиций более чем в 5 раз, поднять туристический поток почти в 3 раза, увеличить количество рабочих мест для населения на 40% и повысить среднюю заработную плату на 47%.

Разработка комплексного развития муниципального образования

В Ялте создали концепцию комплексного развития территорий. Слушатель «Школы мэров» Виталий Оганесян, заместитель главы администрации города Ялта Республики Крым, оптимизировал процессы комплексного развития отдельного жилого района города:

В 2021 году столкнулись с последствиями потопа и отсутствием условий для комплексного переустройства и обновления инженерной инфраструктуры, а также возможностей для развития городской среды. В 2024 году провели инвентаризацию всех земельных участков и объектов капитального строительства, подготовили концепцию комплексного развития территорий (КРТ), проработали вопросы для проведения ежегодного Крымского градостроительного форума, как пилотной профессиональной площадки по вопросам градостроительного развития Республики Крым.

Благодаря проекту планируется значительно обновить жилищный фонд, создать новую, современную городскую инфраструктуру с парковками, гостиницей, апарт-отелем, торговым центром, физкультурно-оздоровительным комплексом, культурно-досуговым центром, школой и детскими садами. Количество рабочих мест планируется увеличить на 2 тыс.

Совершенствование процесса утверждения тарифа на теплоснабжение

Глава закрытого административно-территориального образования, городской округ Власиха Московской области, Герман Потапчук представил решение по совершенствованию процесса согласования и утверждения тарифа на теплоснабжение. Вопрос прорабатывается Администрацией города совместно с Правительством Московской области, Министерством энергетики и ресурсоснабжающими организациями.

Кроме пересмотра и оптимизации порядка рассмотрения тарифов на теплоснабжение, проект предусматривает реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции системы городского теплоснабжения, реализацию программ модернизации сетей и повышения энергоэффективности ресурсоснабжающими предприятиями, а также участие и привлечение средств государственных программ для реализации этих мероприятий, – рассказывает Герман Потапчук.

В 2024 году планируется улучшить качество теплоснабжения жителей двух микрорайонов на 29,3% (по сравнению с прошлым годом), а к 2028 году — увеличить охват до 100% жителей по всему округу.

В общей сложности в создании и реализации программы участвовало более 300 экспертов. Партнерами проекта выступили профильные министерства, компании и организации: Минэкономразвития России, Минцифры России, Минстрой России, Минфин России, ФНС России, Минтранс России, Минсельхоз России, Администрация Президента Российской Федерации, «Росатом», «Сбер», ВЭБ.РФ, АНО «Диалог Регионы», Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

За время обучения участники «Школы мэров» неоднократно избирались на руководящие посты. Новые назначения в органах местного самоуправления получили 19 слушателей программы. Так, Артемов Виталий Евгеньевич избран на должность Главы администрации города Рязани, Кучерук Назар Леонидович назначен исполняющим обязанности главы муниципального образования «Городской округ Астрахань», главой города Липецка избран Ченцов Роман Иванович.

Также Горбунов Дмитрий Сергеевич избран на должность Главы города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Суворов Владимир Иванович стал Главой администрации Арсеньевского района Тульской области, Главой администрации Россошанского муниципального района Воронежской области назначена Леонтьева Татьяна Вячеславовна.

Следующие 2 потока программы стартуют осенью 2024 года.

Проекты участников «Школы мэров» в разбивке по регионам.

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