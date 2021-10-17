Выспавшийся человек — довольный человек. Как выбрать полуторное одеяло, чтобы и тело грело, и душу радовало

Про «душу радовало», кстати, абсолютно не шутим. Психологи утверждают, что отменное постельное бельё — залог того, что человек будет не только качественно спать, но и набираться сил во время сна, приводя в порядок своё душевное состояние. Что же касается одеял: на них возложена весьма ответственная миссия — «работать» с нами в самое депрессивное время года. То есть — осенью и зимой, когда на многих наваливается апатия, а желание спать, которое не даёт существовать полноценно, зачастую удаётся победить только с помощью изрядной «дозы» кофе.

Скажете — выхода нет? Сезонная депрессия — неизбежная вещь? Это не так. Эксперты склонны считать, что такая болезненная сонливость на протяжении дня — это следствие плохой организации процесса ночного сна. Сбитые циркадные ритмы, отсутствие удобной кровати, хорошего белья, и в первую очередь — одеяла, уровень комфортности которого зависит от многих параметров, напрямую влияют на наше здоровье и работоспособность. Как с точки зрения «чистой физики», так и психологического настроя. Именно поэтому сомнологи рекомендуют фразу «Выспавшийся человек — довольный человек» сделать буквально руководством к действию в том, что касается режима «работа-отдых» в непростое осенне-зимнее время. А начать упорядочивать свою жизнь советуют с малой, но столь важной детали: озадачиться и приобрести по-настоящему хорошее полуторное одеяло — https://www.le-vele.com.ua/odeyala/polutornoe-odeyalo/. Почему размер принципиален?

https://www.le-vele.com.ua/odeyala/polutornoe-odeyalo/Полуторное одеяло называется так из-за ширины приблизительно в полтора метра. Именно столько нужно человеку для комфортного сна, и этого будет достаточно и для тех, кто любит закутаться как кокон, и чтобы просто укрыться, — поясняют специалисты ТМ «Lе Vele», специализирующейся на производстве текстильных изделий (постельного белья, в частности).

Кстати, полуторное одеяло специалисты рекомендуют не только тем, кто спит один, но и тем, кто проводит ночи не в одиночестве. Говорят, двухспальные изделия — ещё один фактор неспокойного сна. По статистике, лишь 10% тех же семейных пар не устраивают «ночных баталий» в попытках отвоевать свою часть одеяла. При том, что при наличии «полуторки» этот процент увеличивает в семь (!) раз. Надо ли говорить, в каком случае люди спят и крепче, и спокойнее, а значит высыпаются лучше? Так что, индивидуализм в постели в том, что касается аксессуаров — не прихоть, а выбор, оправданный с точки зрения здоровья.

Полуторное одеяло — как выбрать

Вот тут разочаруем тех, кто считает, что одеяло — оно и есть одеяло, купил и спи. Это не так. Одеяло одеялу рознь. И чтобы сделать по-настоящему правильный выбор, стоит учитывать довольно внушительный ряд параметров. Основные из них:

материал , из которого изготовлено одеяло. Причём здесь речь идёт как о так называемом «чехле» изделия, так и о наполнителе. Тут главный принцип: чем меньше синтетики, тем лучше.

, из которого изготовлено одеяло. Причём здесь речь идёт как о так называемом «чехле» изделия, так и о наполнителе. Тут главный принцип: чем меньше синтетики, тем лучше. стоит обращать на способ пошивки одеяла и отделки (кассетный тип сборки, стёганые одеяла, каростеп). От этих моментов зависит долговечность изделия.

одеяла и (кассетный тип сборки, стёганые одеяла, каростеп). От этих моментов зависит долговечность изделия. важно знать, какие краски и её фиксаторы использовались при производстве. В первую очередь тогда, когда речь идёт об одеялах насыщенных цветов, с яркими принтами. Некачественные могут быть токсичными. Кроме того, при первой же стирке может постигнуть разочарование: в лучшем случае первоначальный цвет изделия претерпит изменения, в худшем — «на выходе» из стиральной машины получите «серо-буро-малиновое нечто».

Полуторное одеяло — от пуха до бамбука

Наполнитель

Из чего только сегодня производители не создают одеяла. Если же говорить о наиболее популярных материалах, то:

Шерсть. Козья, верблюжья, мериноса, альпака. Плюсы таких изделий: долговечность; тёплые, но дышащие; впитывают и испаряют жидкость. Многие специалисты считают, что шерстяные одеяла обладают целебным эффектом. Однако, без минусов здесь не обходится: шерстяные одеяла противопоказаны аллергикам, и такие изделия, как правило, нельзя стирать.

Козья, верблюжья, мериноса, альпака. Плюсы таких изделий: долговечность; тёплые, но дышащие; впитывают и испаряют жидкость. Многие специалисты считают, что шерстяные одеяла обладают целебным эффектом. Однако, без минусов здесь не обходится: шерстяные одеяла противопоказаны аллергикам, и такие изделия, как правило, нельзя стирать. Пух. Обеспечивается максимальный комфорт — такие одеяла способны согреть даже в сильные морозы. Изделия долговечные и лёгкие. Минусы: пуховые одеяла — не для аллергиков и асматиков. За ними сложно ухаживать.

Обеспечивается максимальный комфорт — такие одеяла способны согреть даже в сильные морозы. Изделия долговечные и лёгкие. Минусы: пуховые одеяла — не для аллергиков и асматиков. За ними сложно ухаживать. Ватные. Эти одеяла тёплые, не вызывают аллергии, хорошо впитывают влагу. Стоят недорого. Главные минусы: тяжёлые, «собирают» запахи, со временем вата скатывается в комья.

Эти одеяла тёплые, не вызывают аллергии, хорошо впитывают влагу. Стоят недорого. Главные минусы: тяжёлые, «собирают» запахи, со временем вата скатывается в комья. Байковые. «Классика жанра». Удобные, комфортные, доступные по цене, неприхотливы в уходе. Минус один: при неправильной стирке — становятся жёсткими.

«Классика жанра». Удобные, комфортные, доступные по цене, неприхотливы в уходе. Минус один: при неправильной стирке — становятся жёсткими. Бамбук. Глобальное преимущество — одеяла из бамбука без тени сомнения могут использовать как аллергики, так и асматики. Плюсы: хорошо впитывают воду, пропускают воздух, но сохраняют тепло. Просты в уходе, при этом бамбук не привлекает насекомых, то есть — клещей в таких одеялах вы не встретите. Минусы: высокая цена. И! Покупать такие одеяла стоит только у проверенных производителей. Подделок на рынке очень много.

Глобальное преимущество — одеяла из бамбука без тени сомнения могут использовать как аллергики, так и асматики. Плюсы: хорошо впитывают воду, пропускают воздух, но сохраняют тепло. Просты в уходе, при этом бамбук не привлекает насекомых, то есть — клещей в таких одеялах вы не встретите. Минусы: высокая цена. И! Покупать такие одеяла стоит только у проверенных производителей. Подделок на рынке очень много. Нанофайбер. Это полиэфирные волокна. Такие одеяла лёгкие и тёплые как пуховые. При этом они не вызывают аллергию, а также отменно держат форму.



Чехол

Материал, из которого сделан чехол, также весьма важный момент. Ведь именно он «встречается» с нами. Здесь стоит учесть: натуральные ткани — предпочтительный вариант. Как-то:

хлопок;

шёлк;

бамбук/сатин.

Но надо заметить: сегодня производители используют, причём весьма успешно на благо потребителей, и инновационные материалы. В ассортименте, к примеру, ТМ «Lе Vele» есть одеяла с чехлами, созданными на основе микрофайбер с пропиткой Алоэ Вера, бамбуком или витамином Е.

Какое одеяло купите, так и спать будете

Почему так важно скрупулёзно подходить к выбору одеяла? По той простой причине, что контактируем мы с этой постельной принадлежностью очень тесно. И зачастую — без одежды. А такие «близкие отношения» могут нести как приятные эмоции, так и неприятные последствия, связанные со здоровьем. Так, к примеру, аллергикам и астматикам стоит подбирать одеяла максимально тщательно: на многие типы наполнителей у них может быть непредсказуемая реакция.

Плюс к этому, некачественное одеяло — гарантия того, что находиться с ним в одной постели будет крайне некомфортно. Оно, в силу особенностей своего пошива или материала, из которого создано, может «жарить», «парить», «не греть», раздражать кожу и т.д.

Именно поэтому специалисты рекомендуют на одеялах не экономить: продукция торговых марок с репутацией не может стоит совсем уж дёшево, однако выбор, сделанный в пользу такого товара, практически всегда оправдывает надежды. И… стало быть… вложенные средства.