Выставка «Дыхание камня» представлена в Симферополе

Графические, живописные работы и инсталляции отражают природную мощь камня.
В Симферополе, в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко состоялось открытие групповой художественной выставки «Дыхание камня».
Представленные графические, живописные работы и инсталляции отражают природную мощь камня, заставляют зрителя посмотреть на этот материал как на неисчерпаемый источник вдохновения художника. Узоры камней, их цвета и текстура – все это послужило прототипом для авторов произведений.
С приветственным словом выступил куратор выставки — севастопольский художник-график Владимир Новиков. Он раскрыл собравшимся идеи и смыслы, вложенные в экспозицию. Гости вернисажа смогли задать организаторам выставки и авторам произведений интересующие их вопросы и пообщаться с ними в неформальной обстановке, — сообщили в министерстве культуры РК.
Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.
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С тегами: выставки в Крыму