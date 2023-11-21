Выставка «Дыхание камня» представлена в Симферополе

Графические, живописные работы и инсталляции отражают природную мощь камня.

В Симферополе, в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко состоялось открытие групповой художественной выставки «Дыхание камня».

Представленные графические, живописные работы и инсталляции отражают природную мощь камня, заставляют зрителя посмотреть на этот материал как на неисчерпаемый источник вдохновения художника. Узоры камней, их цвета и текстура – все это послужило прототипом для авторов произведений.

С приветственным словом выступил куратор выставки — севастопольский художник-график Владимир Новиков. Он раскрыл собравшимся идеи и смыслы, вложенные в экспозицию. Гости вернисажа смогли задать организаторам выставки и авторам произведений интересующие их вопросы и пообщаться с ними в неформальной обстановке, — сообщили в министерстве культуры РК.

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.